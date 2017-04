Condamnare de patru ani cu închisoare pentru Nicolae Ioțcu

Tribunalul Timiș a dat, astăzi, sentința în dosarul în care DNA l-a trimis în judecată pe fostul președinte al Consiliului Județean Arad, liberalul, fost pedelist, Nicolae Ioțcu, după ce a fost prins în flagrant, în 24 iulie 2015, primind 10.000 euro, după ce anterior a primit alți 35.000 lei pentru a facilita derularea unor proiecte la spitalul județean.

Prima tranșă de bani a fost livrată într-o cutie de whisky, iar banii cu care a fost prins în flagrant i-a primit, în mașină, într-un plic de care a încercat să scape, aruncându-i într-o tufă de trandafiri, în momentul în care au intervenit polițiștii de la DNA și DGA. Alături de Ioțcu au mai fost trimiși în judecată Adrian Nedelciu, directorul executiv al Direcției Tehnice Investiții din CJA și Alin Pătrașcu, administrator în cadrul Medicare Technics SA. Nedelciu a fost interceptat în timp ce confirma procentul şi discuţiile purtate cu Ioţcu şi cei de la Medicare Technics, afirmând „5%, ştiu io! […] Da, mi-o zis. Mi-o zis. […] Mai bine 2% din 10 milioane de euro, decât 10% din o sută de mii”. Nicolae Ioțcu a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență și condamnat la patru ani de închisoare. De asemenea, s-a dispus confiscarea sumelor 35.000 lei și 10.000 euro. Nedelciu – doi ani cu suspendare sub supraveghere, iar Pătrașcu – un an, nouă luni și zece zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Sentința nu este definitivă putând fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. (pressalert.ro)