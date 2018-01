Conducerea Aeroportului Arad solicită deputatului Adrian Todor să se documenteze înainte de a face declarații care implică situația Aeroportului

Mark Hughes a fost demis de Stoke Manager al clubului din 2013, Mark Hughes s-a despartit de Stoke City. Tehnicianul galez in varsta de 54 de ani a fost demis sambata seara, dupa ce echia sa a fost eliminata din Cupa Angliei de Coventry (1-2), in timp ce in Premier League se afla pe locul 19. The post Mark Hughes a fost […]

Sezon incheiat pentru Sergi Samper Imprumutat la Las Palmas de Barça, Sergi Samper a inceput sa joace dupa venirea lui Paco Jémez pe banca insularilor. Insa tanarul mijlocasul nu va mai putea juca acest sezon. El s-a accidentat grav in meciul de sambata, cu Eibar, are fractura de peroneu si ligamentele gleznei sunt rupte. The post Sezon incheiat pentru Sergi […]

Paulo Dybala este accidentat pentru cel puțin o lună Deși nu a părut gravă accidentarea lui Paulo Dybala în meciul de aseară pe care Juventus la câștigat la Cagliari cu 1-0, astăzi au venit rezultatele examinării medicale. Paulo Dybala efectuat în această dimineață o examinare cu rezonanță magnetică unde a fost evidențiat o leziune a flexorilor pulpei piciorului drept, fiind definită o ruptură de […]

Kevin Mirallas revine la Olympiakos Atacantul echipei engleze Everton, Kevin Mirallas, revine la clubul grec Olympiakos în împrumut până la sfârșitul sezonului. Atacantul belgian în vârstă de 30 de ani a venit de la Olympiakos în 2012 pentru suma de 8 milioane de euro și a jucat pentru Caramele 186 de meciuri, marcând 38 de goluri. Totuși în acest sezon […]

Barcelona l-a transferat pe Coutinho Philippe Coutinho isi vede visul implinit. Mijlocasul brazilian de 25 de ani va juca in tricoul lui FC Barcelon, care l-a cumparat in schimbul a 120 milioane de euro (+40 milioane bonus) de la Liverpool. Sosit sambata in Spania, fostul jucator de la Espanyol Barcelona va asista la meciul cu Levante, de duminica. el va […]