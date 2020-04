Controale în zona Moneasa la societățile de exploatare a masei lemnoase

Please follow and like us:

In cursul zilei de 08.04.2020, comisari din cadrul Comisariatului Judetean Arad-Garda Nationala de Mediu impreuna cu efective ale Inspectoratului Judetean de Politie- Biroul Combatere Delicte Silvice si a Garzii Forestiere au intreprins un control comun pe raza comunei Moneasa in partizi proprietate privata persoane fizice, aflate in administrarea ocolului silvic privat CODRII ZARANDULUI , in vederea verificarii legalitatii activitatii de exploatare si depozitare a masei lemnoase de catre societatile care actioneaza in zona.

S-a constatat ca o societate comerciala din judetul Maramures avand permis de exploatare pentru doboraturi/accidentale a depozitat pe curs de apa cat si pe mal, atat pe Valea Ranusei pe o lungime de aprox.1 km cat si pe Valea Zarea Neagra pe o lungime de aprox.400 m o cantitate totala de aprox. 600 mc. masa lemnoasa preponderent din speciile gorun si fag.

Avand in vedere ca au fost incalcate prevederile Legii 107/1996- Legea apelor-actualizata 2019 , care interzice „ depozitarea in albii sau pe malul cursurilor de apa……, a materialelor de orice fel” societatii urmeaza a i se aplica amenda maxima de 80.000 lei prevazuta in actul legal mai sus amintit.