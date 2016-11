Cu mâini finuțe se taie panglicile!

Un eveniment monden a avut loc ieri în orășelul nostru, compania Farmec a inaugurat un magazin nou de prezentare a produselor sale, pe bulevardul Revoluției. Ne mirăm că marele vizionar și edil a aprobat deschiderea unui magazin adevărat pe o arteră plină de second-uri și jocuri electronice.

Eveniment deosebit la care nu am putut să nu observăm că invitatul momentului a fost vicepreședintele CJA, Sergiu Bîlcea. Cu mânuțele sale iscusite a reușit să taie panglica violetă a deschiderii magazinului. Astfel pentru acest an nu putem să spunem că este vicepreședintele zero barat, a reușit să taie o funduliță, nu înainte de a se desfăta cu faimoasele creme de mâini, care-i vor fi necesare pentru a nu i se crăpa pielea fină, până la următoarele inaugurări. Tăieri de panglici care se anunță foarte îndepartate, având în vedere că pe la Consiliul Județean nu se mișcă nimic, zero inițiative, zero investiții și zero administrație.

Avem rugămintea ca cetățenii județului nostru să mai invite vreun șef de pe la CJA și la alte tipuri de inaugurări, cum ar fi primul porc tăiat de pe lista de Crăciun sau groapa cu numărul 10 mii de pe drumul Arad-Șiria.