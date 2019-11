Cum a slăbit Paula Chirilă 15 kilograme

Paula Chirilă a surprins recent pe toată lumea la un eveniment monden cu o siluetă trasă prin inel. Actrița a topit 15 kilograme în 3 luni și se simte bine în pielea ei.

Paula Chirilă a spus stop plăcerilor culinare din viața ei, după ce a descoperit că nu îi mai place deloc ce vede în oglindă. “Am slăbit pe puterile mele. Când eram singură-singurică, mai bine mă săreai decât să mă ocolești, atât eram de umflată. Eu îmi asum fiecare lucru pe care îl fac și fiecare etapă a vieții mele. Da, domle, am mâncat de am rupt! Am reciclat torturi și înghețate”, ne-a spus ea cum ajunsese o persoană cu greutate, la propriu. A pus în practică informațiile unor medici străini Actrița și-a schimbat radical stilul de viață după ce s-a documentat despre nutriție și slăbit.

“Pur și simplu am descoperit un mod de a mânca, mod care pe mine m-a făcut să scap de 15 kg în 2-3 luni. Încă sunt în procesul acesta și încă se mai topesc kilograme. Mai am momente de platou, sunt normale în fiecare dietă, dar am descoperit că e un regim pe care pot să îl țin pe termen lung. Îmi pare rău că nu l-am descoperit mai devreme, ci acum, la 40 de ani, în loc să am acum 20 de ani și să arăt ca un model”, ne-a spus ea râzând.

Paula nu a mers la nutriționist, ci a preferat să se informeze și apoi să testeze: “Am ascultat sfaturile unor medici din străinătate, care au tot felul de podcasturi pe YouTube, am citit foarte multe studii științifice și mi-am dat seama că mi se potrivește. Și chiar mă simt foarte bine”, ne-a povestit ea.

A renunțat la carbohidrați

Prin urmare, Paula Chirilă a făcut o serie de sacrificii, însă efortul ei a meritat. A reușit să își recapete formele de odinioară. “Am renunțat complet la carbohidrați și când spun asta înseamnă că am grijă inclusiv la carbohidrații care se află în legume, nici morcovi nu mai mănânc acum, tot ce e dulce, carbohidrați, amidonoase, cartofi, orez, sucuri, prăjituri, paste, tot ce e bun. Dacă mi-e poftă de dulce, îmi fac dulciuri keto, care sunt fără carbohidrați. Nici sucuri, eventual fără calorii. Beau multă apă. Am mai făcut și fasting, ceea ce se numește post negru, numai că este voluntar, nu este înfometare, așa cum ții de sărbători, doar cu apă și o gură de cafea. Am ajuns în punctul ăla în care nu îmi mai era foame și chiar m-am simțit foarte bine. Acum sunt foarte fericită, sunt pe drumul cel bun, am dat jos 15 kg, aproape că am ajuns la kilogramele pe care le avem înainte de sarcină”, a declarat, pentru Libertatea, Paula Chirilă.

Vedeta vrea să mai slăbească vreo 2-3 kilograme, dar i-ar conveni de minune dacă ar fi 5 în total. “Corpul o să se stabilizeze acolo unde se simte cel mai bine, deocamdată și-a adus aminte de cum era. Am încăput în niște rochii pe care am avut ambiția să nu le arunc , rochii pe care le-am îmbrăcat acum 10 ani și care acum îmi sunt largi, ceea ce mă uimește, s-a schimbat și structura corpului, m-am mai subțiat în talie. Bine, mai fac și niște proceduri”, a completat ea.

Sursa: libertatea.ro