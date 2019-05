Cum sa atragi banii si prosperitatea: 4 obiecte norocoase pe care trebuie sa le ai in casa ta!

Fie ca esti superstitios sau nu, de multe ori esti pus in fata unor lucruri care chiar par ciudate sau se incadreaza in tiparul “o prea mare coincidenta”. Nu trebuie sa scotocesti mereu pentru a gasi rezolvari si posibile explicatii. Uneori e mai palpitant asa!

Psihologii spun ca este important sa crezi cu adevarat si chiar asa va fi. Creierul nu face diferenta intre realitate si imaginatie. Asa ca, el va reactiona la tot ceea ce gandesti. Daca iti cumperi o masina second hand si in mintea ta suna mereu: “sigur o sa iau teapa” sau “se va strica”, “simt asta, de obicei sunt ghinionist la masini”, cu siguranta exact asa se va intampla. Incearca sa fii optimist si sa gandesti pozitiv. Daca in ultima vreme ai stat cam prost la capitolul bani, poti sa iti creezi o oportunitate de a scapa de ghinion. Cumpara obiecte care sunt recunoscute pentru magnetismul pe care il au cand e vorba de finante. Chiar daca unii spun ca este vorba doar de superstitii, nu ai nimic de pierdut. Si superstitiile au farmecul lor!

Asadar iata 4 lucruri aducatoare de bani si noroc:

Broasca feng shui

Poate fi gasita pe internet, dar si in magazinele cu diverse obiecte de decor. Este recunoscuta pentru ca poarta noroc si este prietena banilor. In traditia chinezeasca reprezinta mesagerul sporului. De obicei, broasca tine in gura un banut sau este asezata pe mai multe monede. O poti tine in casa, la vedere, dar va aduce multe intrebari curiosilor datorita aspectului ei. Daca nu ai chef de explicatii, o poti pune intr-un loc mai ferit. Ea poate fi asezata in dormitor, ca piesa de decor sau, daca nu vrei sa o tii la vedere, o poti pune intr-o incapere mai putin circulata sau, de ce nu, in garaj! Asta numai daca reprezinta o incapere sigura, cu o usa trainica. Cei de la Gunther TORE au mai multe variante si modele care ofera un design placut, dar si siguranta. Se spune ca obiectele care aduc noroc in locuinta trebuie pazite bine, ca nimeni strain sa nu aiba acces direct la ele. Daca cineva iti fura broasca norocoasa se spune ca vei scapa foarte greu de ghinion si nu vei mai avea spor la bani!

Un cristal de Pirita

Tinut in casa, va avea grija ca situatia ta financiara sa se imbunatateasca considerabil. Aceasta piatra este cunoscuta in limbaj popular ca “aurul nebunilor”, datorita puterilor sale in atragerea bogatiilor. Poate fi purtata si la gat, drept talisman. Atrage energiile pozitive si este un adevarat scut impotriva gandurilor negative, a frustratilor si a negativismului. Creste increderea si este de mare ajutor in afaceri.

Bambusul

Este planta care nu ar trebui sa lipseasca din casa ta. Aduce prosperitate si atrage banii precum un magnet . Nu este pretentioasa si vei reusi, cu siguranta, sa o ajuti sa creasca iar ea, la randul sau, va face acelasi lucru pentru tine. Te va ajuta sa te ridici atat financiar, cat si spiritual!

Clopoteii de vant

Pe langa faptul ca arata frumos, aduc prosperitate si bunastare in casa in care isi gasesc locul.

Activeaza energiile pozitive si alunga spiritele rele. Daca ai auzit clinchete pe la balcoane si ai crezut ca acesti clopotei sunt doar pentru decor ori pentru melodiile pe care le “compun” cand bate vantul, acum stii care e adevaratul motiv: o superstitie aducatoare de noroc!

Asadar, separat de munca depusa pentru a castiga bani, mai trebuie sa tii cont si de cateva superstitii, daca vrei sa ai parte si de spor! E important ca banii castigati sa ramana cat mai mult alaturi de tine, sa te folosesti de ei in scopuri utile sau nobile si sa nu te trezesti cu buzunarele goale intrebandu-te …pe ce ai dat banii.

Pe de alta parte, daca nu mergi la serviciu si nu depui niciun alt efort pentru a iti castiga existenta, nu te astepta ca broasca sau clopoteii sa iti lase , in fiecare dimineata, bani sub perna!