Cum sa fii un vlogger de succes. 3 vloggerite romance vorbesc despre youtube, pasiuni si venituri

Sa ai un canal de youtube de succes poate parea simplu, pentru ca vezi in fiecare zi atatia vloggeri cu mii, zeci sau sute de mii de abonati. Si ceea ce ei fac pare sa fie simplu. Dar succesul nu e nici facil si nici nu vine peste noapte, fara munca sau fara o strategie. Iar domeniile in care poti avea succes sau poti esua sunt diverse. Dar chiar daca nu exista o reteta a succesului, e clar ca pasiunea si munca sunt esentiale pentru a reusi.

Am stat de vorba cu 3 vloggerite romance, care ne-au vorbit despre pasiunea pentru youtube, venituri si strategii.

Pe langa pasiunea pentru ceea ce fac, un alt punct comun este faptul ca, desi veniturile din Youtube sunt cele mai constante, cele mai consistente sunt, insa, veniturile din publicitatea directa, de la branduri.

Camelia Juganaru (GatesteUsor)

In cei peste 5 ani de vlogging a gatit sute de retete, a filmat peste 800 de clipuri si a ajuns la aproape 185.000 de abonati. A debutat in 2013, intr-o perioada in care, asa cum spune chiar ea, nisa de cooking era neexplorata in Romania.

Nu a pornit singura, ci impreuna cu doi colegi si fiecare a venit cu experienta si cunostintele proprii.

Despre vlogging a invatat observand tot ceea ce se intampla in domeniu, urmarind si alti vloggeri, dar si trendurile din afara. In ceea ce priveste continutul, daca la inceput a ales retete populare, ulterior, a trecut si la retete mai sofisticate, dar si la clipuri in care testeaza mancare din diferite restaurante. Totusi, continutul predominant al canalului il reprezinta retetele pe care le gateste.

Insa, ii place sa aiba proiecte noi, astfel ca pe langa blogul culinar si canalul de youtube urmeaza sa demareze un nou proiect, tot legat de gatit.” Nu prea sunt genul care sa stea locului si sa fie multumita. Sunt mereu in cautare de idei noi, variante de a imbunatati continutul care, de ce nu, sa creasca si veniturile.” Momentan, cea mai mare parte a veniturilor vine din colaborari cu branduri.

Cristina Almasan

E actrita, insa, momentan, talentele actoricesti si le arata doar pe youtube, unde a ajuns la peste 500 de mii de abonati cu mai putin de 150 de videoclipuri. Totusi, a avut avantajul ca utilizatorii au inceput sa o cunoasca in cadrul clipurilor lui Mikey Hash si si-a atras popularitate si abonati si datorita acestei colaborari.

In plus, Cristina a lucrat o perioada pe scenariu si social media pentru Doza de Hash si experienta acumulata din aceasta colaborare a ajutat-o sa debuteze ca vlogger cu un bagaj de cunostinte privind vlogging-ul. De asemenea, asa cum ea insasi spune, a avut mereu incredere in fortele proprii si in ceea ce stie si poate sa faca.

Subiectele tabu, dar si cele privind problemele cu care se confrunta fetele (in mare parte) au functionat cel mai bine pentru ea.

Si in cazul ei, veniturile sunt impartite: o parte din bani vin din vizualizarile pe care le face pe youtube, iar o parte, din campaniile si plasarile de produse ale brandurilor.

Ilinca Dascalu (Dilinca)

O alta vloggerita care a reusit sa treaca de pragul de 300 de mii de abonati este Ilinca Dascalu, cu al ei canal Dilinca. Are doar 14 ani, insa a evoluat mai rapid si a ajuns la un succes mai mare decat multi vloggeri maturi.

Chiar daca s-a nascut din pasiune si din dorinta de a avea o activitate extracurriculara, canalul a evoluat rapid, iar in prezent, la fel ca si in cazurile celorlalte doua vloggerite, castiga din Youtube si din contracte directe. Are deja cativa parteneri/branduri cu care colaboreaza in mod constant.

Ce face cu banii castigati din vlogging? Ii strange pentru a-i reinvesti in echipamente cu care sa poata imbunatati calitatea materialelor pe care le posteaza.

