WordPress este unul dintre cele mai cunoscute CMS-uri la nivel mondial, fiind apreciat de majoritatea persoanelor care isi doresc un plan de gazduire site usor de gestionat. Instalarea platformei se poate realiza in mod manual, insa prin intermediul aplicatiei Softaculous lucrurile se desfasoara mai rapid. Iata 3 pasi pe care trebuie sa-i urmezi pentru a finaliza acest proces!

Autentifica-te in panoul de control

Imediat ce achizitionezi un pachet de hosting cu cPanel, poti accesa pagina de destinatie a acestuia. Este necesar sa completezi numele de utilizator si parola, aceste detalii fiind disponibile in emailul de bun venit. In cazul in care datele tale sunt incorecte, poti solicita resetarea parolei sau sa discuti cu cineva de la web hosting pentru a te ajuta. Dupa ce reusesti sa te autentifici in dashboard, cauta aplicatia Softaculous folosind tool-ul de search si apasa click pe aceasta.

Porneste procesul de instalare

In majoritatea cazurilor, fereastra pentru WordPress este afisata prima. Daca insa nu o gasesti, o poti cauta in lista cu scripturi din serviciul de gazduire site. Apoi nu trebuie decat sa dai click pe buton si sa incepi operatiunea. Selecteaza ultima versiune, deoarece aceasta este compatibila cu toate plugin-urile si are reparate bresele de securitate. Protocolul de acces al site-ului va fi de tipul HTTP, insa se poate schimba daca obtii un certificat SSL. Alege domeniul pe care iti doresti sa instalezi platforma si selecteaza directorul. In sectiunea de mai jos poti completa numele site-ului, care va aparea ulterior in bara de navigare. Pe langa asta, ai disponibila o descriere scurta, care va permite vizitatorilor sa inteleaga mai clar ce oferi.

Creeaza o parola care sa contina cel putin o litera mare si un caracter special, fiindca aceasta va fi mai greu de ghicit. In urmatoarea etapa poti alege limba din meniul de navigare si sa instalezi un plugin pentru blocarea accesului neautorizat. Astfel, va exista un numar limitat de incercari pentru autentificarea in serviciul de gazduire site. Versiunile de WordPress noi utilizeaza editorul Gutenberg, insa poti alege sa instalezi si editorul clasic, daca nu iti place acesta.

Configureaza tema

Temele puse la dispozitie sunt gratuite si le poti previzualiza intr-o fereastra noua, pentru a observa cum arata dupa ce le activezi. Daca insa nu o gasesti pe cea potrivita, poti face o selectie aleatorie si sa o schimbi mai tarziu. Dupa ce apesi butonul de instalare, acest proces se va finaliza in cateva minute. Este important sa nu inchizi fereastra pana nu apare confirmarea ca poti accesa panoul de control.

Tema si plugin-urile WordPress trebuie sa se actualizeze in mod automat. In lipsa acestei optiuni, website-ul tau poate deveni vulnerabil. In acelasi timp, neactualizarea scripturilor le face sa fie incompatibile cu altele noi si pot rezulta diverse erori de sistem. Asigura-te ca alegi un plan de gazduire site care vine la pachet cu back-up automat, pentru a evita modificarea sau stergerea datelor.

Ce fel de website-uri au nevoie de platforma WordPress?

Indiferent ca iti doresti sa-ti deschizi un blog personal, sa construiesti un site de prezentare sau sa-ti creezi propriul magazin online, cu ajutorul softului WordPress.org poti face acest lucru mai usor. Achizitioneaza un plan de gazduire site de la un furnizor de hosting cu experienta in domeniu. In felul acesta, vei avea parte de o viteza de incarcare superioara si vei detine un website care o sa functioneze ireprosabil.