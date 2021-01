Cum sa NU mai dai bani pe coafor? Iata 3 idei interesante!

Please follow and like us:

Foarte multe doamne si domnisoare vor sa arate fermecator in orice situatie si incearca sa acorde atentie oricarui detaliu din aspectul exterior. Indiferent ca vor sa mearga la un restaurant cu prietenii, la o intalnire romantica, o plimbare la mall sau la serviciu, primeaza atentia la detalii. Uneori, problemele cu banii nu le permit atat de des pe cat si-ar dori sa mearga la salon si sa se aranjeze fabulos de fiecare data, astfel incat, multe femei si-au dat seama ca trebuie sa gaseasca alte metode prin care sa obtina ceea ce isi doresc.

Vrei sa nu mai dai bani multi pe mersul la salon si sa te aranjezi singura acasa, in intimitate, iar rezultatele sa fie unele spectaculoase de fiecare data? Ai nevoie de putina rabdare in acest sens si de cateva lucruri utile pentru a deveni cea mai buna profesionista in domeniu. Desi pare oarecum complicat, nu este o mare filozofie sa reusesti sa iti creezi singura aspectul dorit, mai ales, daca exista si un pic de talent. In ultima vreme, se fac tot felul de cursuri de hairstylist, mai mult sau mai putin banoase, care te-ar putea ajuta sa obtii rezultate bune, intr-un timp record, fara sa mai fii nevoita sa astepti programarile de la salon.

Iata cateva solutii la indemana pentru a reusi sa te aranjezi perfect acasa!

Multe persoane folosesc sampon si balsam din comert, alegandu-le fara sa tina cont de ingredientele din care sunt alcatuite. Fac o greseala foarte mare, mai ales pentru ca reclamele din comert extrem de agresive, practic, ii obliga sa faca aceasta alegere in deplina necunostinta de cauza. Exista multe produse si tratamente naturale pentru par care ajuta firul si-l intaresc sau il regenereaza fantastic, unele femei marturisind ca in urma folosirii lor, nu au mai avut nevoie sa treaca pe la salon!

2, Ce-ai spune sa apelezi la tutorialele existente pe internet, sa inveti rapid si usor diferite metode de a-ti coafa parul, de a-l ingriji in asa fel incat sa fie stralucitor si matasos zi de zi? Practic, tot ce ai de facut este sa asculti cu atentie sfaturile profesionistilor in domeniu, sa ai rabdare si sa le pui in practica, fara sa te enervezi ca nu iese de prima data. Incet, incet, vei deprinde abilitatile necesare si vei observa cum devii tot mai buna pe zi ce trece.

3, Folosirea unor ustensile speciale ale hairstilistilor in intimitatea casei era pana nu demult un vis greu de indeplinit pentru toate femeile. In general, aceste aparaturi erau destul de scumpe si greu de manuit, insa tot mai multi producatori au adus pe piata dispozitive usoare, ieftine, cu multe functii, in asa fel incat sa poata fi utilizate fara probleme de oricine. Placa de indreptat parul, ondulatorul de diferite tipuri, uscatorul de par sunt doar cateva dintre produsele care se gasesc in casa oricarei cochete.

In concluzie, daca vrei sa arati fenomenal in orice moment, nu uita ca o poti face acasa cu putina vointa si indemanare, fara sa ma treci pe la coafor, fara sa cheltuiesti inutil si fara sa fii nevoita sa astepti intre programari, pierzand timp pretios.

