Cum se efectueaza implantul dentar pentru toata gura?

Adentia provoaca multe complexe. Lipsa de dinti duce chiar la o incalcare a proportiilor fetei. Cu cateva decenii in urma, doar protezele amovibile erau folosite in cazuri de adentie totala. Astazi situatia s-a schimbat, deoarece la clinica de implantologie Bucuresti, restaurarea integritatii dentitiei este posibila folosind proteze (amovibile sau care nu se pot detasa) pe implanturi si implant dentar toata gura.

Implantare completa

Aceasta metoda consta in inlocuirea dintilor lipsa cu dinti artificiali. Un implant este fixat in locul fiecarui dinte. De obicei, sunt restabiliti 28 de dinti in acest fel, folosind o coroana care este fixata pe fiecare implant. Aceasta tehnica de inlocuire a dintilor nu este destinata tuturor, deoarece utilizarea sa necesita o cantitate impresionanta de tesut osos. Nervii aflati in imediata apropiere a locurilor de implantare pot impiedica, de asemenea, instalarea structurilor volumetrice. Poti vedea cum se face un implant total in materialul Implant dentar video. Ar mai trebui sa stii ca implanturile in absenta completa a dintilor necesita costuri financiare semnificative.

Implantarea podului

Aceasta tehnica este mai populara. Dintii artificiali devin un suport pentru design. Numarul de implanturi variaza de la 6-8 pe maxilarul inferior la 7-10 pe partea superioara. Un pod fix poate fi considerat universal. Se potriveste aproape tuturor. In plus, optand pentru o astfel de implantare completa, reduci costurile.

Proteze All-on-4

Aceasta tehnica a aparut relativ recent. Este relevanta atunci cand implantarea unui numar mare de radacini artificiale este imposibila din cauza lipsei de tesut osos. Proteza completa se efectueaza folosind doar 4 implanturi. Acestea sunt instalate in locul dintilor din fata. Structurile extreme sunt implantate la un unghi de 45 de grade. In acest caz, atat produsele detasabile, cat si cele care nu pot fi detasate, pot actiona ca o proteza.

Proteze cu un numar minim de implanturi

In unele cazuri, cu o absenta completa a dintilor, nu se pot introduce nici chiar 4 implanturi. Se folosesc doar 2 sau 3 implanturi dentare, fiind selectate optiuni cu varf sferic. Acestea asigura fixarea sigura a protezelor. Mai mult, structura poate fi indepartata pentru igiena.

Proteze amovibile pe mini implanturi

Aceasta tehnica de implantare este utilizata atunci cand este detectata o deficienta de tesut osos si nu poate fi compensata dintr-un motiv sau altul. Metoda prezentata de inlocuire a dintilor, are un numar minim de contraindicatii. Procedura este minim invaziva si practic nu provoaca disconfort. Mini implanturile sunt mici si destul de usoare. Sunt fixate cu un element de siguranta. Pentru fixarea implanturilor pe structuri amovibile sunt suficiente 4-6 implanturi dentare.

Medicii implantologi de la clinica de implantologie Bucuresti, vor selecta implanturi adecvate pentru a efectua proceduri protetice complete sau partiale, recomandand o tehnica adecvata de inlocuire a dintilor. Acestea vor fi implantate in conformitate cu toate standardele moderne stabilite, in cel mai confortabil mediu pentru tine, folosind anestezicele necesare. Inlocuirea tuturor dintilor cu implanturi se poate face intr-un timp destul de scurt. In cazul in care este necesar un tratament pentru carii si pulpita se foloseste un microscop, pentru ca metoda sa se realizeze cat mai precis.

