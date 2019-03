Dacian Cioloș a efectuat o vizită fulger, la Arad

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a fost prezent azi la Arad, pe agenda sa figurând o întâlnire cu membrii acestei formațiuni politice urmată de o conferință de presă la care i-au fost alături și partenerii din USR, un mesaj „de unitate”, în cadrul campaniei comune de strângere de semnături pentru Alianţa 2020 USR-PLUS.

„Echipa PLUS de la Arad este una dintre cele mai dinamice, în special în a-și expune ideile, lucru care ajută partidul în această fază, de organizare în teritoriu. Avem peste 10.000 de membrii validați în toate regiunile țării, iar alte câteva mii au adeziuni depuse, care așteaptă validarea. Este exact ceea ce ne dorim, un partid care să reprezinte România, nu doar membrii săi…” a subliniat Dacian Cioloș la întâlnirea cu membrii PLUS.

Anticipând prima întrebare din cadrul conferinței de presă, Dacian Cioloş, a declarat, că echipele de jurişti ale USR şi PLUS lucrează la finalizarea contestaţiei care va fi depusă în cursul zilei de azi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după decizia BEC prin care a fost respinsă participarea la alegeri a alianţei dintre cele două partide.

„Colegii din echipa de jurişti a Alianţei 2020 USR Plus lucrează la finalizarea contestaţiei care urmează să fie depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în următoarele ore şi sperăm noi ca ea să fie judecată mâine (sâmbătă). Venim cu toate argumentele, inclusiv cu elemente noi în urma solicitărilor sau observaţiilor făcute de membrii Biroului Electoral Central. Sperăm să avem câştig de cauză pentru că, noi credem că legitimitatea unor preşedinţi de partide e dată în primul rând de faptul că ei au fost aleşi statutar şi că statutul respectiv e legal, înregistrat la Tribunal odată cu înregistrarea partidului politic. Eu, ca preşedinte de partid, semnez acte şi documente în numele partidului de când am fost ales în Convenţia Naţională a PLUS şi acele acte sunt considerate ca fiind legale, cu valoare juridică” a declarat liderul PLUS.

Acesta a catalogat drept „aberantă” decizia BEC şi a spus că interpretarea legislaţiei poate conduce la „situaţii aberante”.

„Ceea ce BEC a cerut practic a fost ca această alianţă să fie semnată de o persoană care nici măcar nu mai e membru al partidului din alianţă, e vorba de domnul Nicuşor Dan, dar ca să vedeţi până unde merge interpretarea asta strict birocratică şi administrativă a unei legi, înţeleg că una dintre alianţele care a fost respinsă ieri de BEC are în componenţa ei un partid al cărui lider e decedat deja de câţiva ani de zile (Corneliu Vadim Tudor, fost președinte PRM) şi BEC a respins acea alianţă pentru că protocolul alianţei nu era semnat de către persoana decedată” a spus Dacian Cioloş.

„Nu e vina noastră că se tergiversează atât de mult în justiţie şi procesarea în acte administrative, în registrul partidelor, aceste modificări… Aici cred că ar trebui să fie adaptată şi modificată legea, să avem nişte termene, mai strânse şi mai precise, iar astfel de modificări în registrul partidelor să poată avea loc, să nu fim blocaţi. Oricum, dacă USR şi PLUS vor ajunge la guvernare se vor opera modificări în legislaţie pentru a nu mai exista astfel de situaţii” a declarat liderul PLUS.

Un alt subiect abordat la întâlnirea cu mass media a fost scrisoarea trimisă de Tudorel Toader către presa internaţională, prin care o critică pe Laura Codruţa Kovesi.

„Scrisoarea e actul unui om disperat care încearcă să influenţeze prin orice mijloace o decizie a Parlamentului European şi încearcă să denigreze un cetăţean român a cărei valoare profesională a fost deja recunoscută de Parlamentul European. Nu e o scrisoare demnă de un ministru al Justiţiei dintr-un stat membru UE, cu atât mai puţin nu e demnă pentru un fost membru al unei curţi constituţionale şi pentru un membru al Comisiei de la Veneţia, ambele instituţii chemate să apere valori şi principii şi inclusiv statul de drept şi mai ales adevărul. Dacă ceea ce au spus cei de la DNA e adevărat, şi anume că domnul Toader a minţit în textul acestei scrisori, atunci e cu atât mai grav ceea ce a făcut” a precizat Dacian Cioloş.

”Întregul guvern ar trebui să-şi prezinte demisia dacă şi-a asumat această scrisoare, pentru că nu mai reprezintă majoritatea acestui popor… Românii sunt oameni demni, sunt oameni care vor respect la nivel european, şi ceea ce face acest guvern nu le mai asigură acest respect la nivel european” a mai spus Dacian Cioloş.