De ce Jeremy Clarkson a fost extaziat de Transfaragasan

Nu mai este pentru nimeni un secret modul in care a reactionat Jeremy Clarkson (ex – Top Gear) cand a descoperit drumul Transfagarasan. El a afirmat ca “Este cel mai spectaculos drum pe care l-am vazut in viata mea” si a realizat o intreaga emisiune dedicata lui. Cursa nebuneasca pe care a realizat-o si filmat-o, a fost urmarita cu interes sustinut de iubitorii auto din intreaga lume, Jeremy tindandu-i pe toti cu sufletul la gura.

“Este cel mai bun drum din lume! Romania, iti multumim ca ne-ai primit!”

Aceste cuvinte, spuse cu multa emotie la finalul cursei, moment in care Jeremy Clarkson era, efectiv, transfigurat de emotie, sunt unul dintre complimentele cu care Transfagasanul se poate mandri. Cu atat mai mult cu cat Jeremy Clarkson este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai acizi si critici prezentatori de televiziune.

Adevarul este ca maretia Transfagarasanului nu putea fi conturata mai bine, el fiind un proiect de amploare si o realizare ingineresaca extraordinara. Pe langa rolul practic pe care il are (traverseaza masivul Muntii Fagaras, din judetul Sibiu, pana in judetul Arges), Transfagarasanul ofera peisaje superbe, trasee si atractii turistice care merita toata atentia.

Incredibila serpuire a soselei

Drumul Transfagarasan are o lungime de cca 90 de kilometri si este un traseu montan plin de curbe, insa, cei mai spectaculosi 13 kilometru sunt cei dintre Lacul Balea si Cascada Balea. Pe aceasta portiune, la altitudinea de peste 2000 metri, soseaua serpuieste intr-un mod incredibil, aducand soferilor pasionati emotii puternice.

Desigur, drumul se poate parcurge intr-un mod cuminte, fara a forta masina ca in episodul iconic Top Gear. Astfel te poti bucura de superbele peisaje si chiar poti lua in calcul cazarea la una din pensiunile de pe traseu pentru a face si cateva drumetii.

Sau, daca vrei sa traiesti momentele in care adrenalina iti inunda sangele, uitand de peisaj, un tur in forta cu un autovehicul adecvat poate fi o experienta inedita.

Jeremy Clarkson descrie experienta sa “… este ca si cum soseaua ar fi copiat toate curbele indraznete din toate circuitele din intreaga lume.”

Recomandari

Daca ai decis sa te bucuri de experienta Transfagarasanului, se recomanda sa nu exagerezi cu manevrele riscante. Drumul in sine este extraordinar, oferind momente placute de care te poti bucura fara a face accidente.

Curbele ac de par de pe Transfagarasan, sau portiunile abrupte care se intalnesc de-a lungul traseului, pot fi foarte periculoase. Mai mult, acesta este un drum public cu trafic intens in anumite perioade si in special in weekend. El este deschis in functie de conditiile meteo, in special intre luna iunie si septembrie.

Ca pornesti din Arefu, judetul Arges, Muntenia, sau din Cartisoara, judetul Sibiu, Muntenia, Transfagarasanul este o experienta intensa, extrem de placuta care merita traita.