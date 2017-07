Dieta alcalina si benefiicile ei pentru sanatate

Tatarusanu a parasit Fiorentina pentru Nantes Ciprian Tatarusanu pleaca de la Fiorentina. Clubul italian a anuntat joi pe Twitter despartirea de portarul international roman (44 selectii) de 31 de ani, care pleaca la FC Nantes. Fostul jucator al Stelei s-a transferat la Florenta in 2014, sezonul trecut el jucand 35 de meciuri in Serie A. The post Tatarusanu a parasit Fiorentina […]

Higuain a pierdut procesul cu Napoli Justitia italiana a dat castig de cauza lui Napoli in litigiul cu Gonzalo Higuain, transferat la Juventus in schimbul a 90 milioane de euro vara trecuta. Atacantul argentinian, a carui plecare a fost extrem de prost primita de suporterii napolitani, a reclamat 2,5 milioane de euro fostului sau club pentru drepturile de imagine care nu i-au fost […]

Nole nu mai joaca anul acesta Accidentat la cotul mainii drepte, Novak Djokovici a anuntat miercuri ca nu va mai juca in anul 2017. Jucatorul sarb nu va participa nici la US Open, nici la semifinala de Cupa Davis contra echipei Frantei. The post Nole nu mai joaca anul acesta appeared first on Sportsin.

Terim nu mai este selectionerul Turciei Fatih Terim nu mai este selectionerul Turciei. Acest lucru a fost anuntat de federatia turca intr-un comunicat. Turcia este in momentul de fata pe locul trei in grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2018, dupa Croatia si Islanda. The post Terim nu mai este selectionerul Turciei appeared first on Sportsin.

50.000 contra Universitatii Craiova? Febra rossonera invadeaza Milanul. Mii de inimi bat din dragoste pentru AC Milan, la trei ani de la ultima aparitie in Europa, tifosi-lor le-a revenit speranta ca AC Milan va redeveni o forta pe Batranul Continent. Cifra de 55.890 spectatori prezenti in februarie 2014 contra lui Atletico Madrid, la ultimul meci european, ar putea fi […]