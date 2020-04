Distantare sociala: de ce trebuie sa tii cont

Please follow and like us:

Distantarea sociala nu se bazeaza doar pe mentinerea unei distante de siguranta intre persoane, cuprinde si masuri precum inchiderea locurilor de relaxare si divertisment precum cafenele, restaurante, baruri sau cluburi de noapte. Ce trebuie sa stii despre aceasta distantare sociala ?

Actualmente, suntem intr-o situatie mondiala complicata din cauza pandemiei cu coronavirus. Motiv pentru care, majoritatea tarilor europene si nu numai au luat o serie de masuri de izolare si prevenire, distantarea sociala fiind una din ele. Perioada de izolare stabilita pe parcursul starii de urgenta are drept scop oprirea propagarii virusului. Coronavirus este, in realitate, o familie de virusi. Noul coronavirus, care a aparut in decembrie 2019 este extrem de contagios. Cu toate acestea, distantarea sociala nu este o masura proprie acestui virus insa poate fi folosita pentru a impiedica bolile infectioase sa se propage de la persoana la persoana.

Ce este distantarea sociala ?

Pe masura ce propagarea coronavirusului a progresat, majoritatea tarilor au cerut populatiei sa reduca sau sa opreasca orice contact strans cu alte persoane. Aceasta este baza distantarii sociale. Cu alte cuvinte, distantarea sociala consta in a crea un spatiu intre oameni. Astfel, prin mentinerea unei distante de securitate si limitand contactele, numarul de contacte infectate cu coronavirus se reduce. In cazul coronavirusului stim ca se raspandeste prin intermediul picaturilor de saliva. Aceste picaturi sunt expulzate in momentul in care o persoana tuseste, stranuta, canta sau vorbeste. Drept urmare, daca o persoana se afla in apropiere cand se intampla acest lucru, poate fi infectata de aceste persoane. La inceputul pandemiei se recomanda sa mentinem o distanta de securitate de 1-2 metri fata de o persoana. In teorie, aceasta distanta recomandata este cea necesara pentru ca picaturile de saliva sa nu atinga o persoana.

Cu toate acestea, distantarea sociala implica si alte masuri in plus. Intai si intai, este esential sa eviti aglomeratia. De altfel, pentru ca aceasta distantare sociala sa functioneze, sa fie eficienta, orice contact intre persoane trebuie sa fie limitat la nevoile esentiale. De aceea majoritatea angajatorilor au optat pentru telemunca, cei care au aceasta posibilitate bineinteles. O alta masura de baza consta in a evita transportul public sau sa imparti masina cu un coleg sau o colega. Nu mergem in supermarketuri doar daca este necesar si pastram distanta.

Obiectivul acestei distantari sociale este ca o persoana infectata sa nu ii contamineze si pe ceilalti. Este vorba despre o masura vitala, mai ales in cazul unor infectii cum este cea cu coronavirus, cand numeroase persoane transmit infectia in mod asimptomatic.