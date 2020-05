Divortul dintre Mary-Kate Olsen si Olivier Sarkozy presarat cu scandal

Please follow and like us:

Ashley Olsen se ocupa acum de una singura de companiile pe care le-a deschis impreuna cu sora sa Mary-Kate, mult prea perturbata de esecul casniciei cu Olivier Sarkozy. Ashley a fost vazuta intrand de una singura intr-unul din birourile din New York.

Mary-Kate Olsen a incercat sa intenteze divort bancherului de origine franceza Olivier Sarkozy in luna aprilie, nimeni altul decat fratele fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy, insa judecatorul a respins aceasta cerere din cauza pandemiei cu coronavirus. Mary-Kate Olsen, care este impreuna cu Olivier din primavara anului 2012, a cerut o decizie “de urgenta” pentru a putea divorta cat mai repede cu putinta. Aceasta din urma a cerut si activarea contractului prenuptial. In 2007, Forbes le clasa pe Mary-Kate si pe Ashley Olsen pe locul 11 in topul celor mai bogate femei din entertainment, cele doua avand o avere estimata la 100 de milioane de dolari.

Conform informatiilor aparute in presa, Mary-Kate si-ar dori sa divorteze cat mai urgent cu putinta deoarece Olivier Sarkozy ar fi reziliat contractul de inchiriere al apartamentelor din New York si avocatii i-ar fi trimis deja acesteia o notificare prin care este informata ca este obligata sa se mute pana pe data de 18 mai. Mary Kate a declarat ca este ingrozita din cauza ca sotul sau incearca prin orice mijloace sa o dea afara din locuinta si, daca va reusi acest lucru, va ramane fara casa si isi va pierde totodata si bunurile personale. Mary Kate isi doreste sa divorteze in instanta, nu la notar si aceste ordine initiale pe care le primeste il impiedica pe Olivier sa o dea afara din apartament.

Olivier Sarkozy, in varsta de 50 de ani are doi copii dintr-o casnicie anterioara. Cei doi nu au copii impreuna, ceea ce ar facilita procedurile de divort.

Surorile din familia Olsen se sustin una pe alta. Ashley Olsen continua sa se ocupe de afacerile pe care le-a infiintat impreuna cu sora sa Mary Kate, aflata in plin divort de Olivier Sarkozy. Ashley, in varsta de 33 de ani, a fost fotografiata saptamana trecuta, facandu-si aparitia la unui din birourile din New York. Dupa cum obliga securitatea sanitara din aceasta perioada, aceasta din urma purta o masca neagra si manusi, pentru a evita contaminarea cu Covid-19. New York a fost unul din epicentrele epidemiei.

Cele doua surori au impreuna o linie vestimentara, marca de lux The Row si colectia Elizabeth and James.