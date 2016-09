Dragoș Tudorache a fost nominalizat la șefia MAI

Dragoș Tudorache este nominalizarea premierului Dacian Cioloș pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne.

„Vreau să vă anunț că am analizat zilele acestea situația de la MAI (…). Tobă este un profesionist, sper să își clarifice cât mai repede situația (…). Dată fiind situația, am analizat într-o primă fază și un interimat. Am hotărât să nu merg cu un interimat (…). O să merg cu o propunere definitivă. (…) Am hotărât să merg cu un civil. (…) N-am avut prea multe de ales, pentru că e greu să convingi pe cineva din afară să vină pentru patru luni. (…) Îl propun pe Dragoș Tudorache, șeful de Cancelarie de la Guvern”, a anunțat premierul Dacian Cioloș într-o declarație de presă susținută la Palatul Victoria. (agerpres.ro)