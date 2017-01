După o inspecție pe teren, președintele CJA, Iustin Cionca, a hotărât: ”Reziliem contractul de deszăpezire!”

După o absență de opt luni de prin județul nostru, mai marii în ale conducerii administrative au lăsat conturile de facebook și audiențele online și s-au dezmorțit puțin pe afară. Au fost foarte surprinși că a venit iarnă, ei credeau că încă mai sunt în luna alegerilor locale, și au început să caute mașini de deszăpezire, speriați că vor fi luați de nămeții abătuți asupra județului.

Ca o paranteză, toată vara și toamna nu au fost curioși de toaletarea de pe marginea drumurilor din județ, Aradul arătând ca un sat fără câini.

Președintele Iustin Cionca, zgribulit și morocănos că nu are conexiune la tableta tip facebook, a hotărât: ”„Suntem foarte nemulțumiți de ceea ce am constatat în teren! Am cerut colegilor din Consiliul Județean să demareze procedurile de reziliere a contractului cu firma care asigură deszăpezirea, pentru că nu se achită corespunzător de ceea ce și-a asumat”.

Vicepreședintele Sergiu Bîlcea, care tocmai și-a mai tras un rând de cremă pe mâini, primit la inaugurarea unui magazin, a aprobat vorbele șefului: ”Contractul nu l-am făcut noi, ci l-am moștenit. Așa cum spunea și dl. Cionca, suntem foarte nemulțumiți de felul cum se realizează deszăpezirea, deci nu se pune problema să mai continuăm cu această firmă. Suntem pe teren din această dimineață, utilajele sunt puține sau chiar inexistente pe anumite tronsoane. Am întâlnit și utilaje care circulă fără material antiderapant, deci și acolo unde mașinile circulă, nu fac nimic. Am încercat să iau legătura cu proprietarul firmei, să îi sesizez că utilajele se plimbă fără să facă nimic, dar are telefonul închis. Așa ceva este nepermis!”.

Astăzi, mai mulți angajați ai Consiliului Județean au fost trimiși în județ pentru a constata felul în care sunt deszăpezite drumurile. Președintele și vicepreședintele CJ Arad au mers împreună pe mai multe trasee, iar unii dintre directorii executivi și șefii de servicii au primit sarcina de a inspecta drumurile județene și felul cum se realizează deszăpezirea.

Hotărât lucru, s-au găsit noi alternative și noi antreprenori agreați de noua conducere, mă întreb ce au făcut până acuma că de două luni tot ninge. E bine că nu au constatat că e iarnă la zăpada mieilor.

Ca și un post scriptum și pentru informarea corectă a președintelui actual, contractul actual este licitat în luna septembrie-octombrie 2015,caietul de sarcini a fost stabilit în august 2015 și este semnat în perioada interimatului Adrian Țolea.