Elena Ionescu, despre divorț: Era singura soluție

Recent divorțată, Elena Ionescu susține că nu a rămas cu sechele după separarea de Dragoș Stanciu, cu care a avut un mariaj de un an și ceva. Artista este de părere că băiețelul lor, în vârstă de un an și 3 luni, nu conștientizează schimbările și, prin urmare, nu are de suferit.

“Cred că ne-am făcut un bine reciproc”, susține ea.

Cântăreața Elena Ionescu este convinsă că ea și tatăl copilului au luat cea mai bună decizie când au stabilit să meargă pe drumuri separate. “Am avut un mare noroc, copilul este foarte mic, are abia un an, nu înțelege foarte bine ceea ce se întâmplă, și asta e cumva un avantaj. Dincolo de toate, cred că noi, ca părinți, am luat decizia corectă și coerentă de a face acest pas acum decât mai târziu, când poate cu adevărat l-ar fi afectat”, a declarat, pentru Libertatea, Elena Ionescu.

Elena alături de fiul ei Băiețelul a rămas în grija mamei, care, la rândul ei, este ajutată de părinții săi, în special în weekenduri. Aceștia vin de la Craiova special pentru a avea grijă de nepoțelul lor, pentru ca artista să poată merge la concerte. Și fostul soț al cântăreței este prezent în viața fiului său. “Vine ocazional, atunci când poate. Copilul momentan nu înțelege foarte bine această separare, plus că nu ne vede ca un cuplu sau nu ne-a văzut suficient încât să îl afecteze. El își face datoria de tată, ceea ce este normal și frumos, am rămas în niște relații amiabile, cred că asta e cel mai important până la urmă”, a adăugat ea. El și-a refăcut viața, ea așteaptă jumătatea În timp ce Dragoș a revenit în brațele fostei iubite, Elena speră ca la un moment dat să își găsească, la rândul ei, perechea. Nu duce lipsă de admiratori.

“Mă bucur că și-a refăcut viața și această perioadă i-a dat oportunitatea să își dea seama ce își dorește cu adevărat, cred că ne-am făcut un bine reciproc. Nu pot să spun că este cineva în mod deosebit în viața mea, dar există persoane care-mi sunt dragi, vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla. Eu încă las viața să mă surprindă. Sunt un om foarte asumat, consider că toate s-au întâmplat cu un rost. Cât a fost frumos, a fost și nu pot să mă plâng, cât nu a mai fost, iarăși lucrurile s-au rezolvat și asta a fost cea mai bună soluționare. Cred în continuare în dragoste, cred în oameni, sunt convinsă că pentru fiecare om există o jumătate și normal că voi trăi dragostea și viața, așa cum vine ea, fără să mă tem de ideea că un mariaj poate nedus până la capăt este un eșec”, a concluzionat ea.

Dăncilă a răspuns imediat, dar greșit Divorțul, singura soluție De eșecul înregistrat în căsnicie sunt vinovați amândoi, consideră cântăreața. “Cred că au fost momente care au arătat că unii oameni sunt făcuți să aibă familie și unii nu. Este foarte ușor să îți asumi sau să nu îți asumi ceva și cred că amândoi am greșit. Cred că s-a ajuns la niște probleme ce nu s-au putut rezolva până la urmă și cred că asta a fost soluția cea mai echitabilă pentru ambele părți”, a precizat Elena Ionescu.

Sursa: libertatea.ro