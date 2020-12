Escrocherii cu sute de mii de euro, în numele lui Gigi Becali!

Please follow and like us:

Folosindu-se de faptul că Gigi Becali este cunoscut drept o persoană extrem de generoasă cu cei năpăstuiți, niște escroci au pus la cale o înșelăciune care face victime pe bandă rulantă.

Numele lui Gigi Becali este folosit de escroci, pentru promovarea unui site dubios

Escrocii promit premii de sute de mii de euro

Mii de români naivi speră că vor fi fericiții câștigători

Mii de români creduli s-au înghesuit, în ultimele zile, să dea „like-uri” și să acceseze un site suspect, creat de niște escroci care se folosesc de numele lui Gigi Becali, în speranța că vor câștiga sutele de mii de euro promise. Cu toate că paginile și conturile care folosesc numele și pozele milionarului par, de la o poștă, dubioase, mii de români au decis să-și încerce norocul. Mai ales că regulile jocului lansat de „George Becali” sunt extrem de simple: să menționeze inițiala numelui, să promoveze postarea și să acceseze un site care colcăie de viruși, care le-ar putea accesa toate datele personale de pe calculator sau telefon.





Chiar și-așa, mii de oameni au urmat sfaturile escrocilor, iar unii dintre ei au postat niște mesaje tulburătoare, explicând că au încredere că Gigi Becali le va da o mână de ajutor. „Am trimis în cinci locuri care ar avea nevoie de acești bani. Aștept cu nerăbdare, eu am trimis numele, dar dacă am noroc… Căci stau cu nepotul și el e la facultate, mama lui a murit de cancer și după ce că a murit mama lui, am rămas cu el, să am grijă de el, și eu nu am pensie și m-am îmbolnăvit de inimă de supărare și eu. Iau pastile de 100 lei pe lună, am 77 de ani. Am mai dat mesaj ieri. Vă urez sărbători fericite la toată familia și să aveți un an cu bucurie și sănătate să vă dea Dumnezeu!”, este mesajul unei femei care așteaptă cu sufletul la gură să primească sutele de mii de euro promise de „George Becali”. Alții, cu capul pe umeri, au „mirosit” din start că a mijloc este ceva putred și s-au arătat șocați de faptul că atâția români cred promisiunile escrocilor.