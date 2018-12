Fashion Alert: Afla CUM sa te imbraci la mesele festive din luna DECEMBRIE!

Se anunta o perioada extrem de aglomerata din toate punctele de vedere: cadouri, petreceri, iesiri in oras si mese organizate cu mare fast. Chiar daca ti se pare extenuanta toata aceasta forfota in oras, trebuie sa recunosti ca sarbatoarea pentru care a inceput numaratoarea inversa este cea mai asteptata din an, iar tu trebuie sa fii pregatita tuturor surprizelor care se anunta cu tinute pe masura acestora.

O adevarata reprezentanta a sexului frumos trebuie sa tina pasul cu toate evenimentele si sa aiba in vedere o serie de outfit-uri si accesorii pe care sa le scoata la inaintare la mesele si petrecerile de Craciun. Asadar, pentru a-ti face o idee privind ce se mai poarta anul acesta in Decembrie, dar si cum sa lasi o impresie buna tuturor celor prezenti de sarbatori, urmareste, in continuare, cateva sugestii cel putin interesante, de care sa tii cont in urmatoarea perioada.

Top 3 tinute inedite pe care sa le porti in DECEMBRIE, de Craciun:

Esti invitata la masa de Craciun la socri? Atunci mizeaza pe confort si eleganta in acelasi timp, in asa fel incat sa faci parte din povestea sarbatorilor de iarna. O rochita bordo tricotata si o pereche de dresuri groase, negre mate, vor arata extrem de bine alaturi de o pereche de cizme lungi, peste genunchi. Accesorizeaza outfit-ul cu cercei supradimensionati, din perla, si nu uita sa iti coafezi parul sub forma unor bucle lejere. Nu uita acasa jacheta neagra din blana ecologica pe care poti sa o gasesti in magazinul Lafemme ori poti sa o vezi pe site de unde o poti comanda chiar acum. Cu un outfit ca acesta vei straluci la propriu.

Traditia spune ca, la masa de Craciun, nasii sa isi invite finii pentru a petrece sarbatorile impreuna. Asadar, daca faci parte dintre cei care urmeaza sa ia cina la nasi, in mod cert, trebuie sa te pregatesti cu o tinuta pe masura. Iata o idee de care daca vei alege sa tii cont, vei fi, cu siguranta, remarcata. Poarta in vizita la nasi o salopeta rosie evazata, cu maneci lungi. Prinde-ti parul intr-o coada de cal si asigura intregului look o tusa de stil prin intermediul unui inel pretios.

Daca in acest an esti gazda de Craciun, atunci ai libertatea de a purta o tinuta cosy, dar rafinata in acelasi timp, avand in vedere ocazia speciala pentru care organizezi o masa la tine acasa. Un pulover oversized cu ochiuri mari si decolteul in V, o pereche de colanti din latex si o brosa amplasata in piept vor forma un outfit demn de o gazda pregatita corespunzator pentru o zi de sarbatoare. Un coc messy si un make-up natural vor intregi tinuta si iti vor asigura un aer chic, chiar daca esti acasa.

Iata, asadar, 3 sugestii stylish pe care le poti avea in vedere in zilele de Craciun. In orice caz, iti poti lasa imaginatia sa zboare in cazul in care iti doresti sa adopti alte tinute!