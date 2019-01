Favoritii la pariuri in a doua saptamana la Australian Open

Iata-ne ajunsi in a doua jumatate a celui mai important turneu de tenis al inceputului de an, Australian Open. A fost o prima saptamana plina de evenimente interesante, iar “socul” turneului pana acum il reprezinta eliminarea lui Roger Federer, elvetianul pierzand in fata tanaraului Stefanos Tsitsipas cu 1-3 la seturi, nefiind un eveniment pentru cei care l-au avut pe Roger pe biletul zilei tenis la pariuri.

Se incinge situatia si in turneul feminin, acolo unde Simona Halep a avut un parcurs bun, urmand sa dea piept luni dimineata cu Serena Williams, americanca fiind si favorita principala la castigarea trofeului in acest an.

Simona, lider mondial si finalista anul trecut la Melbourne, a trecut in primul tur de Kanepi (6-7, 6-4, 6-2), urmand apoi meciul de infarct cu Sofia Kenin(6-3, 6-7, 6-4). Oarecum surprinzator, cel mai usor meci a fost cel din turul anterior cu Venus Williams (6-2, 6-3). Adversara Simonei, Serena Williams a avut un parcurs impecabil, fara set pierdut in primele trei jocuri, eliminandu-l pe rand pe Maria, Bouchard si Yastremska, toate fiind insa jucatoare din afara Top 50.

In duelurile directe cu Serena, Simona Halep nu s-a descurrcat prea bine din pacate. Vorbim de noua meciuri directe si un singur succes in dreptul jucatoarei noastre. Nu am luat in calcul “succes” Simonei la Indian Wells in 2015 cand Serena a renuntat inainte de startul jocului. Desi are un singur triumf in fata Serenei Williams, a fost unul de tinut minte, la Turneul Campioanelor din 2014, scor 6-0, 6-2.

Legat de favoritii pentru castigarea turneului, vom arunca o privire in cele ce urmeaza pe cotele oferite de Betfair, una dintre cele mai importante case de pariuri online la nivel mondial.

Primii cinci favoriti la Australian Open (masculin) in a doua saptamana

Novak Djokovic (cota 1.90)

Rafael Nadal (cota 2.87)

Alexander Zverev (cota 13.00)

Stefanos Tsitsipas (13.00)

Milos Raonic (26.00)

Observam ca pustiul din Grecia, Tsitsipas, a urcat in primii 3-4 favoriti la castigarea trofeului dupa ce a reusit sa il elimine pe “regele” Federer. Cum era de asteptat, Djokovic si Nadal fac legea in circuit in continuare si sunt marii favoriti, insa nici tinerele sperante precum Zverev sau Tsitsipas nu pot fi neglijati.

Primele cinci favorite la Australian Open (feminin) in a doua saptamana

Serena Williams (cota 2.80)

Petra Kvitova (cota 5.00)

Ashleigh Barty (cota 8.00)

Simona Halep (cota 10.00)

Naomi Osaka (cota 11.00)

Simona Halep nu este vazuta nici in acest moment in primele trei favorite, lucru ce putea fi observat si inainte de startul turneului. Ce-I drept o intalneste in turul patru pe Serena Williams, favorita principala la pariuri, iar daca va trece de aceasta ne asteptam si la o scadere considerabila a cotei in dreptul romancei.