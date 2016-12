Filarmonica arădeană invită arădenii la tradiționalul Concert de Colinde

Preambul al Sărbătorii Naşterii Domnului, rezervat cântecelor binevestitoare şi retrăirii datinilor, concertul de colinde împlineşte calendarul întâlnirilor noastre spirituale…

Penultimul eveniment al lanţului concertistic 2016 este programat în seara de joi, 22 decembrie 2016, la ora 19.00, în Sala Cercului Militar de pe B-dul Decebal nr. 19, marcând o emoţionantă întâlnire cu simplele şi delicatele capodopere corale ale anotimpului.

Colindele clasicilor muzicii româneşti – Tiberiu Brediceanu, Ioan D. Chirescu, Dimitrie G. Kiriac, Gheorghe Cucu sau Nicolae Lungu – deschid mult aşteptatul spectacol coral al ansamblului academic dirijat de Robert Daniel Rădoiaş, un „întreg”, din care nu lipsesc O, ce veste minunată, La Vifleem colo-n jos sau Pogorât-a Domnul Sfânt, acestora urmându-le şi opunându-li-se prin nuanţă şi colorit, cântecele de Crăciun ale altor spiritualităţi. Stille Nacht, Il est né le divin enfant, Ring, Christmas Bells sunt cântece de sărbătoare asimilate şi fredonate de comunităţile creştine din întreaga lume. Lor li se alătură refrenele laice ale sărbătorii, precum Jingle Bells, Deck the Hall, sau mai vechiul şi dinamicul We Wish You a Merry Christmas, care încheie în mod tradiţional colecţia de cântece de Crăciun, aducând odată cu el şi urările universale pentru Noul An.

Sus boieri – Gheorghe Cucu

În seara de Moş Ajun – prel. Ioan Brie

O, ce veste minunată – Dumitru G. Kiriac

Am plecat să colindăm! – Gheorghe Cucu

Steaua sus răsare – Ioan D. Chirescu

La Vifleem colo-n jos… – prel. Nicolae Lungu

După datini colindăm – Alexandru Paşcanu

Floricica (Colo-n câmp) – Francisc Hubic solo: Florica Burduleanu

Noi umblăm şi colindăm – arm. Mihai Bârcă

Minune prea mare – Paul Constantinescu

Hristos se naşte – Paul Constantinescu

Pogorât-a Domnul Sfânt – Tiberiu Brediceanu

Mărire-ntru cele-nalte – prel. Nicolae Lungu

Ce bucurie ar fi! – Dani Constantin

Moş Crăciun – aranj. Doru Şerban

O, brad frumos – aranj. Kevin Norbury

Heilige Nacht – Johann Friedrich Reichardt

Stille Nacht – Franz Grüber

Il est né le divin enfant – aranj. David Willcocks

Deck the Hall – cântec tradiţional din Ţara Galilor

Jingle Bells – James Pierpont

Ring, Christmas Bells – Mykola Leontovich

Carol of the Drum – Katherine K. Davis aranj. Richard Phillips

We Wish You a Merry Christmas – cântec tradiţional din Ţara Galilor