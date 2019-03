Firma primăriei Felnac aduce economii de sute de mii de lei la bugetul local

După alegerile din 2016, administrația condusă de Ioan Malița a decis înființarea unei firme a primăriei, care să se ocupe de lucrările edilitare, de întreținerea spațiilor verzi, de mici reparații la instituții, ba chiar și de unele proiecte mai mari, pentru care alte primării plătesc sume importante de la bugetul local.

La început, multă lume a privit cu reticență înființarea acestei firme, care în cele din urmă s-a dovedit o măsură foarte bună, pentru că în ultimii doi ani s-au făcut economii la bugetul local de sute de mii de lei, bani care în loc să meargă către tot felul de firme de casă, au rămas la buget pentru alte investiții.

„Înființarea firmei primăriei se dovedește a fi o măsură extrem de utilă pentru administrația locală, reușind astfel să facem economii importante la bugetul local, iar banii economisiți i-am alocat pentru alte investiții. Să luăm exemplu doar casa mortuară, unde manopera ne-ar fi costat zeci de mii de lei, poate chiar peste 100.000 de lei, așa însă am ridicat-o la un cost mult mai redus, cu angajații noștri. Partea de clădire a casei mortuare este finalizată, iar în aceste zile băgăm pământ să aducem zona împrejmuitoare la nivel, apoi vom realiza pavajele, parcarea și vom pune gazon, astfel încât după sărbătorile de Paști să putem să o deschidem și să o dăm în administrare Bisericii Ortodoxe Române. Tot în această perioadă, cu firma primăriei, realizăm un parc la ieșirea din Felnac spre Sânpetru German. Acolo delimităm zona de spații verzi și cele cu pavaj, apoi vom realiza aleile, vom monta jocurile pentru copii, băncile și vom pune gazon. Vrem ca până pe 1 iunie, de ziua copilului, să finalizăm acest parc, unde din nou vom face o economie substanțială, lucrând cu firma noastră“, spune primarul Ioan Malița.

În timp ce alte primării au angajat firme pentru deszăpezire, Primăria Felnac a apelat tot la societatea din subordine, costurile fiind mult mai mici. „Am discutat cu colegi din județ, primari de comune, care mi-au spus că au cheltuit zeci de mii de lei cu deszăpezirea. Noi am apelat tot la firma primăriei, iar costurile au fost mult mai reduse, dar și rezultatele au fost bune. S-a lucrat zi și noapte, iar drumurile au fost practicabile, în ciuda ninsorilor abundente. De asemenea, curățenia de primăvară o facem tot cu firma noastră, am adunat gunoaiele de la un capăt la altul al comunei și vreau să vă spun că sunt tare dezamăgit de modul în care înțeleg unii cetățeni să se îngrijească de imaginea comunei noastre. În special pe drumul județean, dar și pe străzile lăturalnice, e plin de gunoaie, de PET-uri. Am adunat peste 10 remorci de tractor într-o săptămână, din Felnac și Călugăreni. Eu cred că și cetățenii ar trebui să fie mai responsabili, să nu mai arunce gunoiul pe unde apucă. Noi vom monta coșuri în perioada următoare, să vedem cum vom sta cu bugetul, măcar la fiecare colț de stradă. Dar e și datoria cetățenilor să păstreze curățenia, să nu mai arunce gunoiul în plină stradă“, susține Malița.

În cei doi ani de funcționare, firma primăriei a fost extrem de folositoare inclusiv pentru micile reparații din comună. De exemplu, la stadion s-a realizat în trecut parcarea, iar în aceste zile s-au făcut reparații pentru începerea noului sezon, inclusiv s-a ridicat un foișor, conform cerințelor AJF, pentru cei care doresc să filmeze partidele celor de la VIFE. De asemenea, s-a zugrăvit sala mică a căminului cultural, unde se organizează diferite evenimente, iar în perioada următoare astfel de lucrări vor avea loc și în sala de ședințe a primăriei.

„Sunt foarte multe lucrări care implică firma primăriei. De la zugrăveli, la parcuri, acum cel din Felnac, în trecut l-am realizat pe cel de la Călugăreni. Am amenajat troița de la ieșirea spre Sânpetru German, s-au făcut reparații la terenul de fotbal de la școală, am reabilitat mesele din piață, unde am schimbat lemnul de pe scheletul metalic, toate lemnele pentru instituții s-au tăiat cu angajații noștri, s-au făcut trotuare anul trecut și sperăm, în funcție de buget, să mai facem și anul acesta, lucrăm la amenajarea unei parcări la cimitirul din Călugăreni. Într-un cuvânt, așa cum am spus, înființarea firmei se dovedește o măsură inspirată“, mai adaugă Malița.