Florin Dema: ,,Situația Grădiniței cu Program Prelungit, din Șimand, a fost deblocată”

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a inițiat astăzi o întâlnire cu Florin Dema, primarul comunei Șimand și Marius Gondor, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean, pentru a debloca situația Grădiniței cu Program Prelungit, din Șimand. Este vorba despre construirea unei grădinițe, pentru care s-a primit finanțarea în anul 2008, dar lucrarea a fost tergiversată din cauza unor proceduri birocratice.

,,M-am deplasat astăzi, împreună cu președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca, și consilierul local, Barna Lionel, la Inspectoratul Școlar Județean, unde am avut o discuție constructivă cu domnul inspector general. În urma discuțiilor, am ajuns la un acord și am stabilit pașii pe care îi vom urma privind deblocarea situației: întocmirea unui protocol între Primăria Șimand – reprezentată prin Consiliul Local, și Inspectoratul Școlar Județean, urmată de o hotărâre a Consiliului Local. De asemenea, va fi realizată o expertiză de comun acord, privind calitatea materialelor și stadiul lucrărilor efectuate până în prezent”, a declarat Florin Dema, primarul comunei Șimand.

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a subliniat faptul că își dorește o colaborare corectă, în folosul cetățenilor, între toate instituțiile județului Arad. ,,Consiliul Județean este partenerul tuturor primăriilor din județ. Am inițiat această întâlnire pentru a facilita comunicarea între factorii implicați și pentru a debloca această situație care datează din anul 2008, din cauza unei colaborări deficitare”, a declarat președintele Iustin Cionca.