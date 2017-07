Florin Farcașiu: „Continuăm dezvoltarea comunei Tîrnova!”

Morata a semnat cu Chelsea Chelsea a reusit lovitura verii pana in acest moment! Albastri au oficializat transferul atacantului lui Real Madrid, Alvaro Morata (24 ani). Chiar daca termenii tranzactiei nu au fost devoalati, suma transferului oscileaza, potrivit presei britanice, intre 80 si 90 milioane de euro. The post Morata a semnat cu Chelsea appeared first on Sportsin.

Szczesny a semnat cu Juventus Portarul international polonez (29 selectii) de 27 de ani, Wojciech Szczesny, a semnat miercuri un contract pe patru sezoane cu Juventus Torino. Suma transferului, el mai avand un an de contract cu Arsenal Londra, se ridica la 12,2 milioane de euro, plus bonusuri care pot ajunge pana la 3,1 milioane de euro.

Panucci este noul selectioner al Albaniei Albania si-a gasit un nou selectioner. Este vorba despre Christian Panucci, care ii succede lui Giovanni De Biasi. Fostul jucator al lui Inter, Real Madrid si AS Roma a fost prezentat la Tirana miercuri. Antrenorul in varsta de 44 de ani se afla la prima experienta ca selectioner, dar nu va fi prima sa experienta

Conte si-a prelungit contractul cu Chelsea Antonio Conte si-a prelungit contractul cu Chelsea cu doi ani. Sosit vara trecuta la Chelsea, antrenorul italian a semnat o noua intelegere valabila pana in 2021. Niciun detaliu financiar al noului contract nu a fost facut public, dar fostul tehnician al lui Juventus Torino a devenit campion in Premier League in chiar primul an pe

Hart a fost imprumutat la West Ham Nedorit de Pep Guardiola la Manchester City, portarul international englez Joe Hart, (30 ani, 71 selectii), a fost imprumutat un sezon la West Ham United. Sezonul trecut Hart a fost imprumutat la AC Torino, el mai avand contract cu Manchester City pana in 2019.