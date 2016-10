Florin Galiș: ”ALDE Arad vine cu inițiative care să permită asociațiilor profesionale să înainteze propuneri legislative”

Di Matteo a fost demis de Villa Aston Villa a anuntat luni, 3 octormbrie intr-un comunicat, ca antrenorul Roberto Di Matteo, a fost demis din functie. «Clubul a decis ca urmare a unei serii de rezultate negative care au dus echipa pe locul 19 in Championschips», a anuntat clubul retrogradat in vara in Premier League. Di Matteo a fost numit antrenor pe […]

Bradley la Swansea Bob Bradley,antrenorul lui Le Havre din noiembrie 2015 a fost numit luni, 3 octombrie, antrenor la Swansea, cum anunta de cateva zile presa engleza. El ii ia locul lui Francesco Guidolin, care s-a despartit de clubul galez la finalul saptamanii.

Ben Simmons sta 3 luni Ben Simmons (Philadelphia), asteptat ca cel mai bun debutant din viitorul sezon, risca sa nu debuteze in NBA decat in 2017. Potrivit ESPN, jucatorul australian prima optiune in draftul din vara a suferit o fractura la picior la un antrenament si va lipsi de pe teren timp de 3 luni.

Ivaylo Petev a preluat Dinamo Zagreb Fostul selectioner al Bulgariei, Ivaylo Petev a fost instalat astazi ca antrenor al lui Dinamo Zagreb, la 10 zile dupa demisia lui Zlatko Kranjcarm survenita ca urmare a unei serii de rezultate negative. «Am venit pentru a readuce aceasta echipa acolo unde ii este locul, in frunte, dar este mult de munca, nu va fi usor», […]

Noua Zeelanda da credit tinerilor Deja castigatoare a Rugby Championship, sau turneul celor 4 Natiuni, Noua Zeelanda va alinia sambata, contra Argentinei, o echipa remaniata, dar mai ales intinerita. Patru jucatori care nu au prea jucat in nationala vor fi titulari, iar alti cinci vor lua loc pe banca de rezerve. Jucatorul de linia a 3-am Liam Squireva fi titular pentru […]