Florin Remeţan, PMP: Scandalul revocării şefei DNA provoacă o criză instituţională inutilă

Florin Remeţan, preşedintele PMP Arad, consideră că scandalul generat de raportul prezentat de ministrul Justiţiei, soldat cu solicitarea revocării din funcţie a procurorului general al DNA provoacă o criză instituţională nedorită în România.

„PMP consideră că avem de-a face cu o criză instituţională inutilă în acest moment, care arată că societatea este mai divizată decât oricând în anul Centenarului. În condiţiile în care Codruţa Koveşi are deja 5 ani în fruntea DNA, se mai putea aştepta un an, timp în care să se pregătească o procedură transparentă de numire a unui nou şef în fruntea instituţiei. Tudorel Toader a fost megafonul lui Liviu Dragnea. Acesta din urmă are numai de câştigat din situaţia creată. La nivel maximal, pune mâna pe Justiţie şi scapă de toate problemele penale cu care se confruntă. În plus, va avea, la rândul său, ca pârghie parchetul împotriva adversarilor politici, lucru pe care l-ar putea folosi în perspectiva alegerilor din 2019. La nivel minimal, chiar dacă preşedintele Klaus Iohannis nu contrasemnează, Dragnea a trimis un mesaj către partid pe ideea că a făcut tot ce se putea face, în condiţiile date, pentru a pune botniţă DNA-ului care anchetează diverşii membri PSD. În plus, prin acest demers, se acoperă problemele majore cu care se confruntă România în plan social şi economic, evitând temele care ar trebui să fie cruciale pentru ţara noastră – aşa cum este Unirea cu Basarabia în anul Centenarului”, a declarat Florin Remeţan, preşedintele PMP Arad.

PMP consideră că demersul lui Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, poate provoca mai multe scenarii legate de urmările solicitării de revocare, toate periculoase pentru democraţia din România. „În ciuda faptului că demersul lui echipei Toader/Dragnea este lipsit de logică în acest moment nu înseamnă că nu sunt probleme majore la DNA, care trebuie corectate. După cum a precizat şi preşedintele PMP, Traian Băsescu, la nivel de principii, e uşor de plasat o concluzie că o instituţie nu stă în câţiva oameni şi că suprapersonalizarea instituţiilor este de rău augur. Prestaţia ministrului Justiţiei a fost discutabilă. Întârzierea publicării raportului pe site-ul Ministerului Justiţiei arată că avem de-a face, într-adevăr, cu o decizie care a fost grăbită, în ciuda amânărilor repetate. Am avut de-a face cu un rechizitoriu încropit, similar cu cele din perioada în care Tudorel Toader se laudă că a fost procuror, pentru că trebuie spus clar: Tudorel Toader şi-a început cariera juridică fiind un procuror ceauşist/comunist. Un asemenea rechizitoriu va avea două instanţe de validare: CSM şi Preşedintele României. Dacă instanţele nu vor valida propunerea, cu siguranţă ministrul Toader trebuie să plece din funcţie, la fel cum trebuie să se întâmple cu întreg Executivul al cărui membru este. Pentru că ne gândim că Premierul l-a girat pentru această funcţie şi pentru deciziile luate”, a declarat Florin Remeţan, preşedintele PMP Arad.