Florin Tripa: ”CJA a încercat dezmembrarea comunei Moneasa pentru a pune mâna pe stațiune”

Deulofeu a fost imprumutat la AC Milan Atacantul lui Everton, Gerard Deulofeu, a fost imprumutat pentru sase luni la AC Milan. Jucatorul spaniol, care a ajuns la clubul din Liverpool in iunie 2015, nu a evoluat decat in 11 meciuri de Premier League acest sezon (0 goluri).

Diego Costa a revenit in lotul lui Chelsea Accidentat la spate in declaratiile oficiale, Diego Costa nu a facut parte din lotul lui Chelsea saptamana trecuta, cand a jucat cu Leicester. Curtat de un club chinez, in conflict cu antrenorul Antonio Conte potrivit presei engleze, atacantul international spaniol face parte din lotul care va infrunta in week-end Hull City. Daca va juca Costa […]

Leicester l-a cedat pe Luis Hernandez la Malaga Revelatia lui Sporting Gijon sezonul trecut, Luis Hernandez s-a transferat la campioana Angliei, Leicester. Insa fostul fundas al lui Real Madrid nu a reusit sa se impuna (doat patru meciuri in Premier League). Astfel ca el a parasit Anglia si s-a intors in Spania, la Malaga, care l-a cumparat in schimbul a 2 milioane de […]

Pau Gasol si-a rupt un deget de la mana stanga Jucatorul lui San Antonio Spurs, Pau Gasol a fost nevoit sa declare forfait pentru intalnirea de joi noaptea cu Denver Nuggets dupa o ciocnire cu Kyle Anderson, coechipierul lui, la incalzire. Spaniolul a suferit o fractura la al patrulea metacarpian de la mana stanga. «El va absenta un moment», a minimalizat lucrurile Gregg Popovich, antrenorul […]

Sorana Cîrstea se califică în optimile de la Australian Open Singura jucătoare română rămasă pe tabloul de la Australian Open, Sorana Cîrstea, a reușit să se califice în optimile turneului. Meciul contra americancei Alison Riske a durat o oră și 33 de minute , Sorana reușind un prim set agresiv nelăsându-i nicio șansă adversarei, scor 6-2. În setul secund a început bine Alison Riske, după […]