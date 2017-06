Florin Tripa : „PNL face orice pentru a bloca proiectele administrației din Felnac”

Monta Ellis si Reggie Bullock au primit o suspendare de cinci meciuri Extrema lui Detroit, Reggie Bullock, si extrema lui Indiana, Monta Ellis (foto), au fost suspendati cinci meciuri pentru nerespectarea reglementariloranti-drog. «Suspendarea va intra in vigoare sezonul viitor incepand cu momentul in care cei doi vor fi in masura sa joaca din punct de vedere medical si fizic», a anuntat NBA intr-un comunicat, fara a da […]

Miodrag Bozovici a fost instalat antrenor la Arsenal Tula Fost antrenor la Steaua Rosie Belgrad, Miodrag Bozovici este noul tehnician al lui Arsenal Tula, a anuntat clubul din prima liga rusa duminica. Bozovici (48 ani) a fost demis de Steaua Rosie in mai dupa o infrangere surpriza in fata modestei echipe Vozdovac. The post Miodrag Bozovici a fost instalat antrenor la Arsenal Tula appeared […]

Marcel Keizer ii succede lui Peter Bosz Fara antrenor dupa plecarea lui Peter Bosz la Borussia Dortmund, Ajax a anuntat sambata ca i-a gasit succesor. Clubul olandez a anuntat ca s-a ajuns la o intelegere pe doua sezoane cu Marcel Keizer (48 ans). El a antrenat ultimul sezon echipa de rezerve, Jong Ajax, care evolueaza in a doua divizie olandeza. The post […]

Luis Zubeldia este noul antrenor al lui Alaves Deportivo Alaves a oficializat venirea antrenorului argentinian Luis Zubeldia pentru urmatoarele doua sezoane, de la Independiente Medellin (Columbia). El va fi la prima experienta europeana, pana acum el antrenand in Ecuador, Argentina, Mexic si Columbia. Ii succede compatriotului Mauricio Pellegrino, care nu a continuat pe banca clubului basc in ciuda locului 9 reusit in Primera […]

Marius Copil a abandonat în semifinalele turneului de la Nottingham Tenismanul roman Marius Copil a abandonat, sambata, in semifinalele turneului challenger de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 127.000 de euro, la scorul de 7-6 (4), 1-0 pentru israelianul Dudi Sela, al treilea favorit. Copil (26 ani, 91 ATP), al doilea favorit al competitiei, a renuntat după o ora si 5 minute […]