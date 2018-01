Florin Tripa : „Primăriile au la dispoziție 96 de milioane de euro pentru modernizarea iluminatului public“

Româncele și-au aflat adversarele în calificările de la Australian Open Astăzi a avut loc tragerea la sorți pe tabloul de calificări pentru Marele Șlem de la Melbourne, primul al anului 2018. Trei jucătoare de tenis din România vor participa la turneul de calificare pentru accederea pe tabloul principal. Alexandra Dulgheru, locul 180 WTA, o va întâlni pe jucătoarea canadiană de origine română, Bianca Andreescu, locul […]

Mark Hughes a fost demis de Stoke Manager al clubului din 2013, Mark Hughes s-a despartit de Stoke City. Tehnicianul galez in varsta de 54 de ani a fost demis sambata seara, dupa ce echia sa a fost eliminata din Cupa Angliei de Coventry (1-2), in timp ce in Premier League se afla pe locul 19. The post Mark Hughes a fost […]

Sezon incheiat pentru Sergi Samper Imprumutat la Las Palmas de Barça, Sergi Samper a inceput sa joace dupa venirea lui Paco Jémez pe banca insularilor. Insa tanarul mijlocasul nu va mai putea juca acest sezon. El s-a accidentat grav in meciul de sambata, cu Eibar, are fractura de peroneu si ligamentele gleznei sunt rupte. The post Sezon incheiat pentru Sergi […]

Paulo Dybala este accidentat pentru cel puțin o lună Deși nu a părut gravă accidentarea lui Paulo Dybala în meciul de aseară pe care Juventus la câștigat la Cagliari cu 1-0, astăzi au venit rezultatele examinării medicale. Paulo Dybala efectuat în această dimineață o examinare cu rezonanță magnetică unde a fost evidențiat o leziune a flexorilor pulpei piciorului drept, fiind definită o ruptură de […]

Kevin Mirallas revine la Olympiakos Atacantul echipei engleze Everton, Kevin Mirallas, revine la clubul grec Olympiakos în împrumut până la sfârșitul sezonului. Atacantul belgian în vârstă de 30 de ani a venit de la Olympiakos în 2012 pentru suma de 8 milioane de euro și a jucat pentru Caramele 186 de meciuri, marcând 38 de goluri. Totuși în acest sezon […]