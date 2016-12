Gara CFR Arad va fi gazda unui concert de colinde

Pe langa infrangerea de pe terenul lui Villarreal de luni (scor 0-3), Atlético de Madrid l-a pierdut si pe portarul Jan Oblak, inlocuit in minutul 40. Internationalul sloven a suferit o luxatie a umarului stang, dupa cum a anuntat clubul intr-un comunicat. Portarul in varsta de 23 de ani va trebui sa efectueze teste amanuntite […]

Mijlocasul international elvetian Blerim Dzemaili (30 ani), care isi incheie contractul cu Bologna in luna iunie a anului viitor, isi va continua cariera in MLS. Impact Montréal a anuntat ca va fi jucaorul sau incepand de la vara.