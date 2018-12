Gavrilescu: Nu avem o variantă finală pentru taxa auto; o să mai dureze

Veste rea pentru Miami Heat, actualmente pe locul 9 in Conferinta de Est, in lupta pentru un loc de play-off. Conducatorul de joc sloven Goran Dragici va absenta de pe parchet aproximativ doua luni de zile, potrivit ESPN. El s-a accidentat la genunchiul drept in urma cu mai multe zile. Dragici nu a jucat decat

Promovata acest sezon in Serie A si aflata pe un loc care nu i-ar permite ramanerea in prima liga si la anul (locul 19), Frosinone a anuntat ca a schimbat antrenorul, Marco Baroni inlocuindu-l pe Moreno Longo. Longo a readus in vara Frosinone in Serie A, dupa doar un singur sezon in Serie B, insa