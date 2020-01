Germania incheie anul 2019 intr-o situatie economica ingrijoratoare

In 2019, economia germana a crescut cu 0,6%, potrivit Destatis, biroul federal de statistica al tarii, marcand o scadere accentuata a cresterii si cea mai slaba expansiune din 2013.

Expansiunea produsului intern brut (PIB) a fost conforma cu prognozele economistilor chestionati de Reuters. Cifra produsului intern brut (PIB) din anul 2019 arata o incetinire a cresterii de 1,5% inregistrata in 2018 si a extinderii de 2,2% inregistrata in economia Germaniei in 2017.

Asadar, anul 2019 reprezinta cel mai slab an in economia germana din 2013 incoace.

„Economia germana a crescut astfel pentru al zecelea an consecutiv. Aceasta a fost cea mai lunga perioada de crestere in Germania unita. Cu toate acestea, cresterea a pierdut impuls in 2019 ”, a spus Destatis.

„Cresterea in 2019 a fost sustinuta in principal de cheltuielile de consum”, a spus acesta. „Exporturile germane au continuat sa creasca in medie anuala in 2019, desi intr-un ritm mai lent decat in ​​anii precedenti.”

Unde inregistreaza Gemania scaderi?

Destatis a declarat ca performanta economica a fost in sectorul serviciilor, dar in scadere semnificativa in industrie. Declinul cresterii economice face parte dintr-o tendinta observata in tara in ultimii ani si a fost exacerbat de tensiunile comerciale globale care au lovit exporturile de marfuri, pe care se bazeaza Germania pentru o mare parte din puterea sa economica.

Industria sa auto auto a fost, de asemenea, sub presiune din cauza incetinirii vanzarilor de masini si a unei tranzitii la fabricarea de vehicule mai ecologice.

2019 a fost un an deosebit de dur pentru cea mai mare economie din Europa, care este in mod traditional vazuta ca motorul cresterii cresterii zonei euro.

Tara a evitat in mare masura intrarea in recesiune, iar ultimele cifre ale PIB-ului lansate in noiembrie au aratat o crestere foarte slaba de 0,1% in trimestrul trei, in crestere de la o contractie de 0,2% in trimestrul precedent.

Potrivit calculelor provizorii, Destatis a spus ca bugetele administratiilor publice au obtinut un excedent in 2019 pentru a opta oara la rand, in valoare de 49,8 miliarde de euro (55,4 miliarde de dolari), nu la fel de mult ca un excedent record de 62,4 miliarde de euro in 2018.

Care sunt solutiile?

Ultimele date de crestere ar putea solicita mai multe cereri guvernului german sa creasca cheltuielile publice pentru a stimula economia. Poate dotarea cu noi aparaturi a fabricilor, achizitionarea de electronice noi sau diverse componente industriale si stimularea industriei de productie ar putea ajuta la redresarea acestei situatii.

Din moment ce industria este cea care sufera, consumul ar trebui axat pe aceasta zona, nu neaparat pe servicii, acolo unde Germania inca inregistreaza cresteri semnificative. Insa cheltuielile publice sunt foarte foarte greu realizate de catre germani.

Opozantii guvernului de coalitie condus de cancelarul Angela Merkel chiar acuza guvernul ca este obsedat de asa-numita politica „schwarze Null” sau „Black Zero” de a mentine un buget echilibrat si de a nu suporta nicio datorie noua.

Chiar si aliatul lui Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron, a acuzat anul trecut Germania ca a avut un „fetis bugetar”.