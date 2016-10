Grevă generală în sistemul medical

Bale a prelungit Gareth Bale, sosit la Madrid in 2013, si-a prelungit cu inca trei ani contractul cu Real, a anuntat clubul intr-un comunicat facut public duminica. Atacantul galez in varsta de 27 de ani a semnat o intelegere valabila pana in iunie 2022. Autor a 50 de goluri si 34 pase decisive in 90 meciuri de La Liga […]

Martinez rateaza Eindhoven Javi Martinez, accidentat la coapsa stanga si iesit de pe teren chiar din prima repriza a meciului disputat contra lui Augsburg, sambata, scor 3-1, nu va face deplasarea cu echipa lui bayern Munchen pentru meciul de marti din Liga campionilor. Formatia bavareza, care nu poate conta nici pe serviciile francezului Franck Ribéry (probleme musculare), este

Diomande suspendat 3 meciuri Pentru ca si-a lovit un adversar in meciul de marti din Cupa Ligii, cu Bristol City, scor 2-1m atacantul lui Hull City, Adama Diomandé a primit o suspendare de 3 meciuri din partea federatiei engleze de fotbal. Clubul englez a decis sa nu faca apel la aceasta decizie.

Perez sta 6 saptamani Accidentat la glezna in meciul de marti, castigat cu scorul de 2-0 in fata lui Reading in Cupa Ligii, atacantul lui Arsenal Londra, Lucas Pérez va fi indisponibil cel putin 6 saptamani. en six semaines et deux mois. Acest lucru a fost anuntat de managerul tunarilor, Arsène Wenger, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri. In

Mallo a prelungit Fundasul lui Celta Vigo, Hugo Mallo (25 ani) si-a prelungit contractul cu Celestii pana in iunie 2021. Fost international de tineret spaniol (3 selectii), devenit intre timp capitan de echipa la Celta, Mallo avea contract pana in 2019. El a jucat toate meciurile de campionat din acest sezon.