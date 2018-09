Iata care sunt cele mai fashion accesorii pentru smartphone-ul tau!

Oamenii investesc sume destul de mari pentru a achizitiona smartphone-uri de ultima generatie care, de cele mai multe ori, nu sunt numai o necesitate ci si un moft, un accesoriu nepretuit. Daca esti unul din fanii tehnologiei si esti la curent cu ultimele aparitii din aceasta categorie, cu siguranta detii si tu un telefon performant, care sa iti indeplineacsa toate nevoile. In acest caz, probabil esti familiarizat cu multitudinea de accesorii pe care le poti atasa unui smartphone si stii deja ca, oricat de multe ai achizitiona, mereu apare ceva nou care te surprinde.

S-a intocmit un topul celor mai cool accesorii pe care trebuie sa le ai, daca vrei sa iesi in evidenta!

Husele si castile Happy Plugs

De cand au fost lansate, au avut un succes enorm pe piata. Husele prezinta un design foarte subtire, din materiale de calitate si usor mulabile pe telefon. Greutatea lor este de doar cateva grame , fiind foarte rezistente la impact. Recent, acest brand a creeat o colectie in culori inspirate din cele ale marmurei, in combinatie de argintiu si auriu. Au o nota moderna si o eleganta superioara, fiind celebre prin aparitiile lor in marile reviste. Dupa acestea s-au luat mai multe brand-uri, inspirandu-se din modelele lor fine. Poti alege o carcasa de telefon de la Lerato, site care iti pune la dispozitie o multitudine de variante. Acolo gasesti cateva inspirate din colectia de mai sus, din materiale de calitate si care se vor potrivi de minune cu gadget-ul tau preferat. Pe pagina https://www.lerato.ro/huse-samsung-galaxy-s8 , in categoria huselor pentru telefoane Samsung se gasesc unele huse inspirate din colectia Native Union, brand care creeaza protectii pentru telefoane cu personalitate si foarte utile.

Portofel pentru casti

Daca ai un smartphone, ai si o pereche de casti, iar daca ai o pereche de casti, un portofel special pentru ele este un must! Considerata o idee brilianta, acest portofel opreste castile sa se mai incalceasca in buzunar, avand un sistem de prindere,foarte practic si simplu. De regula, portofelele pentru casti sunt din piele si de dimensiuni foarte mici, perfecte cat sa incapa in orice buzunar al gentii. Poate ca nu este chiar un gadget, dar iti va completa stilul foarte bine, mai ales daca esti o persoana organizata care uraste sa caute foarte mult prin geanta fara fund, in cautarea lucrurilor mici.

Suport auto 3in1

Acesta este un suport auto pentru telefon, cu inductie, ventilatie si incarcare super rapida, care ofera o stabilitate maxima telefonului , datorita sustinerilor laterale. Aceasta are un ventilator inclus care ajuta la mentinerea unei temperaturi optime in timpul incarcarii smartphone-ului. Este un produs mai putin cunoscut si utilizat, in ciuda utilitatii pe care o prezinta. Asa ca, daca esti sofer, cu siguranta trebuie sa detii un astfel de accesoriu!

Ionizator portabil

Ti-ai imaginat vreodata ca te poti racori in zilele toride cu ajutorul smartphone-ului tau? Ba mai mult de atat, sa improspatezi si aerul din jurul tau! Este cu siguranta un gadget cu care sa iti uimesti prietenii. Ionizatorul portabil este compatibil cu dispozitivele Apple, Iphone 5 sau mai noi. Acesta are un recipient care se umple cu apa simpla sau cu arome, apoi se conecteaza prin usb la telefon. In momentul in care vei apasa butonul rotund din centru, ionizatorul porneste.

Acesta este un scurt top al celor mai interesante accesorii pentru telefonul tau, insa ea poate sa continue cu exemple diverse, super interesante si utile. Asa ca, daca te-ai gandit ca odata ce iti cunosti foarte bine smartphone-ul nu mai exista zona de diversitment, atunci te inseli, deoarece poti incepe sa il accesorizezi la maxim!