Inchideri balcoane si terase

Inchiderea unui balcon cu sticla adauga siguranta si, in acelasi timp, un balcon inchis cu sticla adauga, o crestere a aspectului si originalitatii casei. Inchiderea unei terase cu sticla este o solutie frumoasa, la care designerii adauga armonie teraselor in orice scop, fie ca este vorba de spatii rezidentiale sau comerciale. Sistemul de inchidere balcon este confectionat din sticla cu transmisie ridicata a luminii. Acest lucru adauga impresia de constructie usoara si eliminarea frontierelor. Desi aspectul produsului indica fragilitate, balconul si terasa cu inchidere din sticla, la fel ca alte produse din sticla rezistenta, nu sunt inferioare nici macar structurilor metalice, in ceea ce priveste rezistenta. Sistemele de inchidere balcon sau inchideri terase, se combina in siguranta cu elemente precum sticla si lemnul, sticla si metalul. Este posibil sa se foloseasca chiar si piatra.

Inchidere balcon si inchideri terase

Pentru a obtine efectul de aerisire, se utilizeaza sticla ultra-transparenta . O terasa sau un balcon este un loc in care de obicei te relaxezi si devine o realitate atunci cand este folosita inchiderea din sticla. Inchiderile din sticla pentru un balcon necesita calcule ingineresti speciale, iar acesta este un proces destul de dificil si complicat, insa nu si pentru o echipa profesionista, care are aptitudini si competente profesionale in acest domeniu. Sunt posibile diverse proiectari pentru inchideri terase sau balcon. Inchiderea terasei sau a balconului, pot fi realizate dupa gustul si dorinta proprietarului. Tehnologia de astazi permite crearea de inchidere balcon si inchideri terase din sticla culisanta, ceea ce face posibila montarea, doar conectand piesele intre ele. Mai mult decat atat, securitatea in acest sens nu este diminuata. Inchiderile din sticla sunt foarte rapid instalate. In ceea ce priveste securitatea, inchiderile cu sticla sunt cele mai bune pentru un balcon sau loggie.

Inchideri terase – Caracteristici

Inchiderile pentru terase reprezinta o noua tendinta in amenajarea si decorarea spatiului nerezidential, fiind utilizate in cladirile publice si in constructiile de cafenele si restaurante private. Structura principala in acest proces este un cadru din otel inoxidabil, iar in unele cazuri din metale feroase, umplute cu sticla. Combinatia dintre un cadru metalic si sticla temperata rezistenta, deschide un domeniu mare de oportunitati pentru arhitecti si designeri, de a crea cele mai extraordinare modele. Avand in vedere faptul ca protectiile pentru balcoane si terase sunt destinate in principal sa garanteze siguranta oamenilor, sunt impuse cerinte sporite acestor structuri.

Acestea sunt: ​​rezistenta, fiabilitatea si durabilitatea. Triplexul este un material modern datorita caruia se poate obtine o rezistenta ridicata. Este o compozitie cu trei straturi de sticla temperata lipite impreuna cu un film elastic special. Si chiar in cazul distrugerii, fragmentele nu vor dauna clientilor, deoarece filmul folosit nu va permite fragmentelor sa zboare in jur. Toate inchiderile de sticla ale balcoanelor si teraselor sunt, de asemenea, evaluate din punct de vedere al esteticii. O astfel de inchidere confera structurii un grad de rezistenta special, fara a-i incalca aspectul exterior. Clientul poate alege sticla cu diferite forme: transparente, nuantate, aspect inghetat sau cu un model. Inchiderile pentru terase si balcoane ofera lejeritate si originalitate in design, siguranta si individualitate.