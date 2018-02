Inchirieri auto Bucuresti tot ce trebuie sa stii si ce trebuie sa eviti

Daca esti printre cei care isi propun sa inchirieze o masina cu siguranta daca faci asta pentru prima data ai niste intrebari la care trebuie sa primesti raspuns. Este important ca firma de la care vei alege serviciul de inchirieri auto Bucuresti sa iti puna la dispozitie raspunsurile la toate intrebarile pe care le ai. Daca insa nu le vei gasii, vom incerca in acest articol sa iti face cateva recomandari care sa te ajute sa alegi o masina in mod inteligent si sa nu te lasi pacalit niciodata de societatile care practica costuri ascunse si nu iti pun la dispozitie servicii de cea mai buna calitate.

Atunci cand ajungi prima data in Bucuresti cu siguranta te vei preocupa destul de mult in privinta mijlocului de transport cu care vei calatorii aici. Optiunile sunt destul de variate insa din punctul nostru de vedere cea mai buna si economica ar fi alegerea unei oferte de inchirieri masini. Daca la celelalte vei platii in functie de numarul de km pe care ii parcurgi, aici putem da exemplul taxiurilor, sau va trebuii sa cumperi bilet in cazul in care alegi metroul sau autobuzul, in situatia in care te vei orienta catre inchirieri auto Bucuresti nu vei fi conditionat de costuri suplimentare, masinile sunt livrate fara a fi impusa o anumita limita de km, nu va trebuii decat sa achiti contravaloarea zilelor de inchiriere.

Contractul de inchirieri auto Bucuresti

Ca in majoritatea domeniilor de activitate, companiile de inchirieri auto Bucuresti functioneaza in baza unor autorizatii emise de autoritatile competente si trebuie sa respecte anumite conditii pentru a putea functiona. Activitatea de inchirieri auto se va desfasura intotdeauna in baza unui contract de inchiriere ce trebuie sa fie detaliat, sa aiba trecute clauzele si conditiile pe care va trebuii sa le indeplineasca clientul si nu in ultimul rand si raspunderea sau platite suplimentare pe care acesta va trebuii sa le stie. Plata serviciilor de rent a car se va face in mod obligatoriu in avans, asta inseamna ca in momentul in care veti merge sa semnati contractul va trebuii sa aveti si contravaloarea zilelor de inchiriere. Plata se va face pentru perioade de minim 24 de ore. Serviciile de inchirieri auto Bucuresti fac parte din categoria de transport public, asta inseamna ca in acest sens agentia specializata va trebuii sa va punba la dispozitie si o parte din documentele pe care le are, iar acestea trebuie sa fie obtinute in conditiile legii.

In momentul in care veti semna contractul si dupa ce ati achitat suma de bani necesara, agentia cu care ati ales sa colaborati trebuie sa va dea chitanta sau factura pe toata suma de bani pe care a incasat-o de la dumneavoastra.

Perioada de inchiriere si documentele necesare

Clientul care opteaza pentru serviciul de inchirieri auto in capitala va trebuii sa detina un permis de conducere de minim doi ani de zile si un buletin sau pasaport valabile. acestea vor fi prezentate reprezentantului de la societatea de rent a car in momentul in care se semneaza contractul. O copie dupa aceste documente va ramane la compania de inchirieri. Perioada minima de inchiriere in marea majoritate a cazurilor este de minim 3 zile.

Cum se rezerva o masina?

Aceasta este intrebarea pe care o au marea majoritate a clientilor care pana acum nu au mai avut de aface cu domeniul inchirierilor auto din Bucuresti. Acesta este un aspect cat se poate de simplu, cei care au acces la internet pot cauta aici ofertele care sunt destul de numeroase, exista peste 200 de societati cu siteuri de prezentare aici. Rezervarea online este o metoda destul de simpla si de rapida de a citii conditiile, de a verifica preturile atat la compania pe care doresti sa o alegi dar si la cele practicate de concurenta. Dupa ce te-ai decis in privinta societatii nu iti ramane decat sa iti alegi masina in functie de pret dar si de necesitati. Parcurile acestor companii sunt destul de variate iar ofertele sunt disponibile si pentru cei mai pretentiosi clienti. Daca insa nu esti indemanatic in ceea ce priveste calculatorul sau accesul la internet o solutie la fel de simpla ar fi aceea de a consulta ofertele de mica publicitate din ziare, aici vei gasii cu siguranta, daca te expui la risc cele mai bune preturi si anunturi ale persoanelor fizice care isi inchiriaza masinile.

Inchirieri auto Bucuresti pentru orice categorie de clienti

Daca pana acum am discutat despre persoanele fizice care se orienteaza catre inchirieri auto in Bucuresti, acum va prezentam si oferta pentru persoanele juridice. Sa presupunem ca esti patronul unei companii si nu detii un parc propriu de masini cu care sa se deplaseze angajatii in interes de serviciu. In sprijin iti vin de fiecare data agentiile de inchirieri masini care iti pot pune la dispozitie flote impresionante de care vei putea beneficia la cele mai bune preturi pe termen mediu sau lung. Cheltuielile cu privire la masini nu vor mai fi niciodata o problema pentru companii deoarece acestea sunt deductibile, asta inseamna ca nu va trebuii sa iti faci griji in privinta creditelor auto vei plati in fiecare luna o suma destul de mica prin inchirierea unei masini. Cu cat perioada pentru care compania va inchiria o anumita flota de masini va fi mai mare cu atat pretul zilelor de inchiriere va fi unul mai mic. In comparatie cu o flota personala de masini, acest serviciu include suplimentar mentenanta autoturismelor, asigurarile rca si casco, clientul nu va trebuii sa se preocupe de nimic altceva in afara de alimentarea masinii cu combustibil.

