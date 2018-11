Ingrijirea corecta a pielii: Ce NU ar trebui sa faci daca ai tenul gras?

Tenul gras este o problema cu care se confrunta foarte multe femei, fie ca este vorb de intreaga fata sau numai o zona anume, precum funtea sau ograjii. Acest tip de ten este, de regula foarte problematic, de la rutina de infrumusetare pana la aspectul acestuia. Din acest articol vei afla care sunt greselile pe care nu trebuie sa le faci atunci cand iti ingrijesti tenul si ce produse nu ar trebui sa folosesti, pentru a nu accentua aceasta problema si pentru a diminua aspectul lucios al tenului gras.

Evita lotiunea tonica

Folosesti lotiune tonica special conceputa pentru tenul gras? Ei bine, afla ca acest tip de lotiune nu face decat sa iti ususce tenul, fapt care va duce imediat la crearea de sebum in exces. De ce? Avand un ten gras, atunci cand acesta simte ca nu este suficient de hidratat, producerea de sebum se acceleaza. Astfe, risti sa ramai cu un ten de doua ori mai problematic, dupa folosirea acestei lotiuni tonice. Decat sa folosesti produse din comert, mai bine alege exfoliantul pentru fata pentru tenul normal sau gras, care se aplica exact ca o masca, hidrateaza si tonifiaza tenul.

Nu folosi produse cu uleiuri vegetale

De multe ori, unele ingrediente naturale pot sa iti afecteze tenul. Printre ele se numara si uleiuri precum cel de cocos, cacao sau alte uleiuri din categoria celor vegetale. Daca vrei sa iti hidratezi tenul, alege produsele care nu contin ulei, ci glicerina sau alte substante care nu incarca de grasime si elibereaza tenul de apa. Acest lucru este valabil in cazul pielii pe intregul corp. Intra pe site si descopera sapunul lichid de la Sabon , care exfoliaza pielea, fara sa o degradeze sau sa o usuce.

Ai grija ce produse make-up folosesti

Mai ales in cazul unui ten problematic, este indicat sa acorzi o mare atentie produselor de make-up. Cu cat incarci tenul mai mult, cu atat ii va fi mai greu sa respire. Astfe, risti sa blochezi porii. Cand achizitionezi farduri si machiaje, ai grija ca acestea sa fie oil-free si eventual sa contina vitamina B, care absoarbe excesul de sebum. Nu uita ca este foarte important sa te demachezi de fiecare data inainte de culcare. In caz contrar, tenul va ramane incarcat si va acumula mai multe toxine, daca pielea nu va avea posibilitatea sa respire as cum trebuie.

Scrub- pro sau contra?

Scrub-ul pentru ten promite sa curete pielea, sa o scape impuritati si sa te lase cu un ten lipsit de grasimit. Ei bine, trebuie sa stii ca excesul de scrub iti poate rani tenul, il poate irita si, in cel mai rau caz, poate incuraja pielea sa produca si mai multa grasime, ceea ce va rezulta un ten mai gras ca inainte. Renunta la srub in detrimentul tratamentelor de exfoliere care nu bruscheaza pielea , cele pe baza de acid salicilic,care are rolul de a dizolva grasimea din pori.

Indiferent de problema pe care o prezinta tenul tau si de gravitatea acesteia, este recomandat sa consulti un dermatolog inainte de a apela la diverse tratamente si cosmetice speciale in acest sens. Astfe, vei beneficia de cele mai bune produse speciale pentru tipul tau de ten, lipsite de solutii care iti pot agrava problema.