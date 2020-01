Irina Rimes refuza sa dezvaluie diagnosticul primit

Irina Rimes refuza cu vehementa sa dezvaluie diagnosticul primit de la medici. Artista se afla in afara oricarui pericol dupa interventia chirurgicala suferita. Antrenoarea de la Vocea Romaniei s-a vazut nevoita sa anuleze concertul pe care urma sa il sustina in noaptea de Revelion.

Refuza sa dezvaluie ce diagnostic a primit. Artista a avut parte de un sfarsit de an groaznic dupa ce a suferit o hemoragie interna. Medicii care au descoperit afectiunea de care suferea au refuzat sa o lase sa plece acasa din cauza ca artista era in pericol de moarte. Interventia a durat in jur de o ora si acum artista se afla in afara oricarui pericol urmand ca joi, cel mai probabil, sa fie si externata. Artista a transmis dupa interventie un mesaj in care a precizat ca prefera sa pastreze diagnosticul pentru ea. A mentionat in acest mesaj ca cea mai grea parte a trecut din fericire si ca prefera sa pastreze diagnosticul doar pentru ea. A tinut sa le multumeasca fanilor pentru sustinere si pentru gandurile frumoase si a declarat ca cel mai rau ii pare ca nu a putut fi prezenta la concertul de la Iasi.

Chiar inainte de operatie artista si-a tinut fanii la curent spunand ca dimineata nu este atat de buna pentru ea deoarece s-a trezit internata, precizand ca a facut acel video pentru a le dezvalui fanilor ca trebuie sa anuleze concertul din seara de Revelion de la Iasi. A mai precizat ca a fost internata si ca medicii nu o lasa sub nicio forma sa plece acasa. Cu acest mesaj postat pe Instagram Irina Rimes a reusit sa isi sperie fanii. Imediat dupa ce artista a iesit din sala de operatii, o apropiata a declarat ca artista a trecut cu bine peste interventia chirurgicala si ca se simte bine, urmand sa fie externata in scurt timp.

Pana la varsta de 28 de ani Irina Rimes a trecut deja prin numeroase cumpene printre care un divort si iata ca soarta i-a mai pus in cale un obstacol tocmai in noaptea de Revelion dupa ce s-a prezentat la spital cu hemoragie. S-a facut cunoscuta la noi in tara incepand cu anul 2012 cand a participat la un concurs si a cantat sub nunele de IRRA insa proiectul nu s-a bucurat de succes dar s-a relansat in 2016 devenind vedeta este noapte datorita melodiei Visele.