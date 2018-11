Istoricul Sebastian–Dragoș Bunghez își va lansa cartea „Parlamentul și politica externă a României“

Marcel Keizer este noul antrenor al lui Sporting Lisabona, dupa despartirea de José Peseiro. Cele doua parti au semnat un contract valabil pana pe 30 iunie 2021, a anuntat clubul lusitan. Olandezul in varsta de 49 de ani a antrenat Ajax Amsterdam intre iulie si decembrie 2017, dar inainte de a ajunge in Portugalia, Keizer

Lovitura grea pentru AC Milanul lui Gattuso. Accidentat la gamba dreapta, mijlocasul international argentinian, Lucas Biglia, a trebuit sa se opereze. Interventia chirurgicala s-a desfasurat bine joi, in Finlanda, insa durata indisponibilitatii lui Biglia este foarte importanta: el va sta departe de teren timp de patru luni.

Leicester nu va putea conta pe doi jucatori in meciul de pe teren propriu cu Burnley de sambata (ora 17:00) din Premier League. Claude Puel a confirmat in conferinta de presa ca mijlocasul James Maddison si fundasul Harry Maguire, accidentati, nu sunt in lot. «Maguire va absenta cateva saptamanis», a explicat Puel, fara alte precizari.