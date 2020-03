Iustin Cionca prezintă măsurile de prevenire a Coronavirus în județul Arad

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a anunțat măsurile luate în vederea prevenirii sau tratării eventualelor cazuri cu infecție Coronavirus, în județul Arad. Facem precizarea că până la această oră NU EXISTĂ niciun caz de suspiciune sau îmbolnăvire în județul Arad!

„Am cerut conducerii Spitalului să identifice spațiile disponibile și să le pregătească foarte urgent, ca Aradul să fie pregătit, cu atât mai mult cu cât în proximitatea noastră la Timișoara au existat și suspiciuni și cazuri confirmate. În fiecare secție a spitalului accesul vizitatorilor este interzis. Pachetele pentru pacienți sunt preluate de personalul medical special desemnat. Am pus la dispoziție, în Secția de Boli Infecțioase Adulți, șase paturi în trei saloane. Într-unul dintre saloane există priză de oxigen iar în celelalte două există două concentratoare de oxigen portabile. La compartimentul Boli Infecțioase Copii avem două paturi repartizate în Ambulatorul de specialitate. La Obstetrică-Ginecologie am pregătit cinci paturi amenajate la parterul clădirii în zona de izolare contagioasă. La Secția de Terapie Intensivă am pregătit cinci paturi, fiecare dintre ele beneficiază de consolă cu priză de oxigen, aparat de ventilație mecanică și aparatura necesară pacienților de la Terapie Intensivă.

Tot ca o măsură de prevenție, se sistează stagiile de practică în spitale pentru studenții Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul UVVG, până la data de 31,03. 2020, măsură ce poate fi prelungită în funcție de evoluția infecției cu COVID-19” – a precizat președintele Consiliului Județean Arad.

În paralel, Iustin Cionca a solicitat ca și la Spital, și în clădirile care aparțin de Consiliul Județean să existe suficient săpun lichid, suficient dezinfectant pentru o igienă minimă. Sediul Consiliului Județean a fost dotat cu dezinfectant, la intrare, iar aceeași măsură se ia în aceste zile la toate clădirile administrative aparținând Consiliului Județean. Femeile de serviciu dezinfectează din oră în oră, încuietorile de la ușile de acces ale Consiliului Județean.

„Sper să fim feriți de îmbolnăviri, în județul nostru. Știu că va fi greu, pentru că suntem un județ de graniță, deci expus riscului. În orice caz, autoritățile județene au luat măsuri de prevenție”, a precizat Iustin Cionca.