Jim Carrey, un artist cu talente multiple

Jim Carrey face parte din cei mai buni actori de comedie ai tuturor timpurilor, cu expresiile sale faciale, unele mai cidate decat altele si numeroasele filme in care a jucat precum Dumb and Dumber (1994), un film devenit cult. Insa, actorul este capabil sa interpreteze roluri si mai serioase precum The Truman Show (1998) sau Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).

Dupa toti acesti ani si o cariera fructuoasa, Jim Carrey a reusit sa demonstreze ca este un personaj sacru si asta nu doar in spatele camerei de filmat. Poate sa faca unele glume pe care nimeni nu indrazneste sa le faca si sa ne faca sa plangem in fata unui film.

Un actor Canadian. Jim Carrey este originar din Newmarket, provincia Ontario, Canada. A debutat in spectacole de stand-up in Toronto. Insa, primele sale reprezentari nu au fost pe placul publicului. Dar, dupa ce a reusit sa isi perfectioneze arta, a fost remarcat de catre Roger Dangerfield care l-a invitat sa isi manifeste talentul pe o scena din Las Vegas. Dupa o perioada scurta petrecuta in Las Vegas, actorul decide sa se mute la Hollywood.

The Tonight Show with Jay Leno. In 1983 a debutat in emisiunea americana The Tonight Show.

Saturday Night Live. Jim Carrey a participat la auditii pentru a prezenta celebra emisiune Saturday Night Live insa, din nefericire, nu a fost ales. Insa, cativa ani mai tarziu, a ajuns sa animeze emisiunea in mai multe reprize prin intermediul unor acte umoristice.

In Living Color (1990-1994). In loc sa prezinte emisiunea Saturday Night Live, asa cum isi dorea, actorul a ajuns sa joace in comedia americana In Living Color, la inceputul anilor ’90. Inceputul anilor ’90 a fost extrem de favorabil pentru Jim Carrey. Obtine primele sale roluri importante in filme precum Batman. Forever (1995).

Dumb and Dumber (1994). Jim Carrey a jucat alaturi de Jeff Daniels in aceasta comedie nebuna care s-a bucurat de un succes enorm in randul publicului, considerata fiind cea mai buna comedie a tuturor timpurilor. Cei doi actori si-au reluat rolurile in 2014, 20 de ani mai tarziu insa, de aceasta data, filmul nu s-a bucurat de succesul scontat.

The Truman Show (1998). The Truman Show, lansat in 1998, este un film excelent, ne arata cum un comediant vine cu ceva unic in ceea ce priveste un rol dramatic.

The Grinch este un alt film de success in care a jucat Jim Carrey, in rolul de Grinch, depresiv si razbunator.