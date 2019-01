Judetul Arad – interes scazut in Decembrie 2018 pentru „Cadouri” conform Google Trends

Luna Decembrie stim cu totii ca este luna cadourilor pentru majoritatea dintre noi. Avem zile pline de cadouri precum Sf Nicolae, Craciunul si Revelionul si acest lucru ne obliga sa cumparam cadouri.

Insa, care credeti ca sunt cei mai interesati de cadouri in luna Decembrie 2018?

Un studiu facut de specialistii in campanii SEO de la Seocupcake.ro ne arata ca aradenii sunt la coada clasamentului in ceea ce priveste interesul pentru cadouri in luna decembrie 2018.

Studiul realizat cu ajutorul Google trends ne arata faptul ca la nivelul tarii, pe nivelul tuturor judetelor, Arad se afla pe locul 35 din 42 subregiuni(judete)

Iata cum arata si graficul interesului privind „cadourile”:

Sursa: google trends (1 decembrie 2018 – 3 ianuarie 2019) – keyword „cadouri”

Graficul nr. 2 ne mai arata totodata ca interesul pentru cadouri este la nivel maxim in Decembrie si la nivel scazut pe tot parcursul anului, mai putin in Februarie cand ne pregatim pentru 1-8 martie.

Iata ce ne spune si Cristian Bolocan, managerul departamentului de SEO din cadrul agentiei:

„De mentionat ca rezultatele oferite de Google Trends arata nu cautarile in Google pentru acel cuvant cheie, ci arata semnalele generate de interesul local pentru acel subiect. Asta inseamna ca orice articol, cautare in Google a cuvinte semantice etc reprezinta un interes si se incadreaza in acest topic.

Cred ca rezultatul arata ca in Arad exista o putere de cumparare scazuta, alta explicatie nu am, insa aici este o alta discutie economica, nu este aria mea.

Surprinzator este judetul Cluj, ma asteptam ca al doilea pol economic si digital al tarii sa fie in frunte, insa aici pot fi multe motive ascunse.”

Iata cum arata clasamentul privind interesul pe judete conform Google trends: