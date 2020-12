Kate Winslet si moartea fostului sau partener de viata

Please follow and like us:

Dupa ce a luptat cu toate fortele pentru a obtine rolul lui Rose si a suferit in timpul filmarilor pentru filmul Titanic, Kate Winslet nu a avut ocazia sa sarbatoreasca lansarea filmului la cinema, in decembrie 1997. In doliu, actrita a renuntat la covorul rosu si la Leonardo DiCaprio dintr-un motiv dureros, pe care nu toti il cunosc.

Personajul Rose DeWitt Bukater din filmul Titanic este cel care a lansat cariera lui Kate Winslet. Actrita britanica, la acea vreme in varsta de 22 de ani, a fost nevoita sa lupte pentru a-l convinge pe James Cameron sa ii dea acest rol deoarece pe lista acestuia de preferinte se aflau alte actrite precum Gwyneth Paltrow si Claire Danes. Dupa filmari destul de dificile, in care s-a imbolnavit de gripa si a suferit de hipotermie, fiind pe cale sa se inece, Kate Winslet nu a reusit sa se bucure de triumf in timpul premierei organizate pe data de 14 decembrie 1997.

In timp ce Leonardo DiCaprio pasea pe covorul rosu, partenera sa de film a fost nevoita sa se reintoarca in Anglia dintr-un motiv cat se poate de trist, pentru a participa la funeraliile fostului sau iubit Stephen Tredre, actor care a murit la doar 34 de ani din cauza unui cancer la oase. Kate Winslet era doar o adolescenta cand l-a intalnit pe acesta din urma, pe platourile de filmare la Dark Season, in 1991. Cei doi au avut o relatie timp de patru ani dupa care s-au despartit pe cale amiabila.

Sa alegi sa participi la inmormantarea fostului iubit, nu sa participi la premiera filmului Titanic a fost un lucru natural pentru actrita, nu si pentru anturajul sau care nu a dat dovada de intelegere.

Nu doar una, ci doua premiere ratate pentru Kate Winslet



Toata lumea a observant absenta sa in timpul primei lansari. La a doua lansare a lipsit din nou, dintr-un motiv intemeiat, suferea de dizenterie, boala contractata in timpul filmarilor pentru Marrakech Express. Actrita a reusit sa se revanseze pentru aceste absente motivate cativa ani mai tarziu, participand la premiera filmului Titanic in 3D, organizata la Londra in 2012.

In ceea ce priveste viata sa amoroasa, actrita a dezvaluit ca nu a reusit sa treaca niciodata peste moartea primului sau partener de viata. S-a casatorit pentru prima data cu realizatorul Jim Threapleton, tatal fiicei sale Mia (nascuta in anul 2000). Mai apoi s-a casatorit cu un alt realizator, Sam Mendes, tatal fiului sau Joe (nascut in 2003). Actualmente este intr-o relatie cu Edward Abel Smith, nepotul bogatului om de afaceri Richard Branson. Impreuna au un baiat pe nume Bear, nascut in 2013. (deliciul-viciilor.ro)