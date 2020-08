Khloé Kardashian, acuzata de faptul ca abuzeaza de Facetune

Please follow and like us:

In timp ce numeroase sunt indiciile care ne lasa sa presupunem faptul ca Khloé Kardashian este mai mult decat pregatita sa reia relatia cu Tristan Thompson, fanii in schimb nu sunt deloc incantati. Numerosi sunt internautii care nu sunt de acord cu alegerile facute de aceasta, nu pot intelege cum poate sa ofere o noua sansa baschetbalistului dupa atatea infidelitati. Insa, in afara de viata sentimentala, fizicul sau si publicatiile postate de Khloé Kardashian, sunt cele care deranjeaza in special internautii.

Aceasta este acuzata de internauti ca abuzeaza de aplicatia Facetune pentru a-si imbunatati fotografiile. Drept dovada, o poza facuta de mama lui True care a fost comparata cu look-ul din teaserul aparut pentru urmatoarele episoade din reality show-ul din care face parte. Acest teaser a fost filmat aproape in acelasi moment. Si…diferenta este memorabila.

Pe Twitter, numerosi sunt internautii care si-au revarsat furia asupra lui Khloé Kardashian, nu reusesc sa inteleaga cum poate sa abuzeze de Facetune in asemenea hal. Pe cine incearca sa pacaleasca? Nu se stie daca Khloé Kardashian a apelat la ajutorul unui medic specializat in chirurgia estetica sau vrea doar sa para ceea ce nu este.

Khloé Kardashian pare sa fie dornica sa isi recupereze barbatul prin toate mijloacele prosibile si imposibile. Nu pare sa se dea in laturi de la nimic cand vine vorba despre recucerirea lui Tristan Thompson. Chiar daca va fi nevoie sa isi schimbe chipul, va afec acest lucru fara probleme.

In plus, in urma cu putin timp, Khloé Kardashian a facut o gafa monumentala, a distribuit un selfie pe retelele sociale care i-a lasat cu gura cascata pe urmaritorii sai, destul de multi de altfel. Imaginea „originala” a scapat de curand in mediul online si exista o diferente vizibila intre cele doua, imensa chiar.

Khloé Kardashian a facut o mare gafa, a exagerat cu Photoshop si fanii au taxat-o imediat. A fost mustrata de comunitatea online dupa ce, in cele din urma, poza originala a aparut online. Un fan cu ochi de vultur a fost cel care a observat aceste diferente intre imaginea originala si imaginea pe care a publicat-o in cele din urma pe retelele sociale. Acest utilizator a creat mare valva in social media dupa ce a publicat aceste imagini incriminatoare. Voi ce ziceti de acest imagini? Exista diferente vizibile?