Please follow and like us:

Dupa ce au fost la un pas de divort, Kim Kardashian si Kanye West s-au impacat in sfarsit? Va spunem totul in cele ce urmeaza.

In ultima vreme, nimic nu parea sa functioneze in sanul celebrului cuplu si numeroase au fost zvonurile care au sustinut ca cei doi sunt pe cale sa divorteze, ca nu mai exista cale de impacare. Chiar daca multi se indoiau de faptul ca cei doi se vor desparti si sperau la o impacare, au avut putin de asteptat, deoarece Kim Kardashian si Kanye West au avut mult de muncit pentru a-si salva relatia insa important este ca si-au dorit acest lucru si ca aproape au reusit.

Conform confidentelor unei surse apropiate, Kim Kardashian si Kanye West si-au luat zborul spre Caraibe in incercarea de a-si salva casnicia, de a-si rezolva problemele. Sursa a declarat ca cei doi au petrecut o saptamaa placuta in Republica Domincana dupa care au continuat vacanta in familie. Kim si Kanye se inteleg foarte bine in aceasta perioada. Amandoi par mult mai fericiti si mai linistiti decat in urma cu putin timp.

O a doua sursa vine sa adauge faptul ca cei doi au decis sa calatoreasca impreuna pentru a avea putin timp doar pentru ei, departe de privirile indiscrete. Intre copii, munca si episoadele bipolare ale lui Kanye, au avut o multime de momente dificile. Se pare ca cei doi au decis sa ingroape securea razboiului mai ales de dragul celor patru copii pe care ii au impreuna.

Nici Kim, nici Kanye nu au publicat pe retelele sociale imagini din vacanta petrecuta in Republica Dominicana. Insa, pe Twitter a aparut recent o postare care a devenit rapid virala. In aceasta postare apar cei doi pe strada impreuna cu copiii lor si par sa se simta mai bine ca oricand. La un moment dat se poate observa cum Kanye se da jos din masina si incepe sa danseze de fericire. Unii sustin ca a facut acest gest deoarece au renuntat la ideea de divort. North este cea care l-a urmat prima pe tatal sau, Kim se poate auzi razand in hohote in spatele aparatului de filmat, cel mai probabil ea fiind cea care a filmat acest moment inedit.

Chiar daca nu au trecut prin cea mai buna perioada ca si cuplu, se pare ca cei doi sunt dispusi sa mai dea o sansa casniciei lor. Ramane de vazut daca de aceasta data ii va tine.