Laszlo Balint: ”Un eşec dureros, să fim mai responsabili”

UTA a început cu stângul returul Ligii a II-a, cu o înfrângere la limită la Dunărea Călărași, după autogolul lui Melinte. Concluziile antrenorului Laszlo Balint sunt următoarele:

”Un eșec dureros… Chiar dacă, după aspectul jocului, am fi meritat măcar un punct, este foarte greu să scoți ceva dintr o astfel de deplasare dificilă, dacă nu reușești să marchezi. Din ultimele cinci deplasări am adus doar trei puncte, în ciuda faptului că, la fiecare meci, am avut trei-patru ocazii clare. Toată lumea spune despre UTA că este prima promovată, însă eu contrazic această afirmație, pentru că încă mai sunt multe puncte puse în joc și trebuie să fim mult mai responsabili în modul în care tratăm fiecare detaliu din joc.

Sper din tot sufletul ca toată lumea din vestiarul nostru să învețe din acest eșec, pentru că ne așteaptă un meci extrem de dificil duminică și suntem obligați să reacționăm, dacă vrem să obținem ceva de la meciul respectiv”, a analizat antrenorul principal utist Laszlo Balint.