Leo Iorga a murit la vârsta de 54 de ani

Leo Iorga, legendarul vocalist al formației Compact, a murit la vârsta de 54 de ani.

„Acum 5 minute, colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna…DUMNEZEU SA-L IERTE. Va ramane in inimile noastre pentru totdeauna”, a scris, pe Facebook, compozitorul Adrian Ordean.

Iorga a învins cancerul depistat în 2011, dar boala a recidivat. La începutul anului a fost anuțat de medici că are o tumoră în stadiul 3-4 la singurul plămân rămas. Artistul ajunsese recent în spital, din nou, după ce o pneumonie pe care a avut-o a recidivat. El era imobilizat în scaunul cu rotile și nu mai putea să meargă.

„A revenit o pneumonie care credeam ca s-a stins, in august o facuse, cand s-a operat la picior. De atunci el n-a mai putut sa mearga. Am inceput voiajul prin spitale, sa spunem, la Urgente, la Marius Nasta, Sf. Luca. Din 12 august am umblat numai prin spitale”, a explicat recent Paula Iorga, soția sa. Cântărețul a urcat pe scenă la într-un scaun cu rotile la concertul organizat în memoria lui Teo Peter. ”N-am vrut ca lumea să mă compătimească, dar n-am putut să-mi refuz colegii”, a spus atunci Leo.