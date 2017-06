Lidl lansează un joc pentru dispozitivele mobile

my lidl shop

My Lidl Shop, singurul joc pentru dispozitive mobile prin care fiecare utilizator devine managerul propriului magazin Lidl

Noua provocare cu care Lidl România își surprinde clienții este aplicația pentru dispozitivele mobile, My Lidl Shop. Aceasta are un mecanism interactiv și le oferă clienților posibilitatea de a intra în rolul unui Manager de magazin Lidl și de a gestiona activitatea acestuia. Jocul My Lidl Shop este disponibil pe dispozitivele mobile cu Android și iOS.

Un joc distractiv la cumpărături, și nu numai

Lidl și-a asumat misiunea de a veni constant în întâmpinarea clienților săi cu oferte și inițiative surprinzătoare. Cel mai recent proiect în acest sens este My Lidl Shop, jocul cu provocări zilnice inspirate de activitatea desfășurată în magazinele Lidl. Utilizatorii trebuie să intre în rolul unui Manager de magazin și să gestioneze întreaga activitate a acestuia. My Lidl Shop are 6 niveluri, iar provocările pentru utilizatorul care devine Manager de magazin cresc cu fiecare nivel.

Fiecare probă îndeplinită le aduce utilizatorilor monede, puncte, trofee și recompense, care le garantează accesul la nivelurile următoare. În plus, jocul include și o componentă care se activează în magazinele Lidl din toată țara: prin scanarea produselor semnalizate în joc, clienții vor debloca noi avantaje în aplicație. Astfel, My Lidl Shop transformă cumpărăturile într-o experiență unică, ce îmbină o activitate necesară și recurentă cu distracția.

O fereastră în culisele retailului

Dincolo de funcția de divertisment, aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a descoperi, într-o manieră interactivă, ce înseamnă business-ul Lidl: cel mai bun raport calitate-preț, prospețimea produselor, orientarea către satisfacția clientului, sustenabilitatea. În rolul de Manager de magazin, aceștia învață cum să coordoneze angajații și să se adapteze la nevoile clienților. Mai mult, utilizatorii pot descoperi toate elementele importante dintr-un magazin – de la asigurarea prospețimii și varietății produselor, la modernizarea infrastructurii, ori gestionarea veniturilor și a cheltuielilor.

Pentru că uneori mersul la cumpărături poate fi o adevărată provocare pentru părinți, aplicația transformă magazinul în locul de joacă preferat al celor mici. Astfel, jocul contribuie la o experiență de cumpărături cât mai plăcută pentru întreaga familie.

Aplicația poate fi descărcată din magazinele Google Play și App Store. Mai multe detalii sunt disponibile pe surprize.lidl.ro.

