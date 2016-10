Lidl și Vodafone te surprind cu extra beneficii la cumpărături

Fostul international brazilian Jo (29 ani, 20 selectii) s-a intprs in tara natala. Dupa ce a fost lasat liber de contract de clubul chinez Jiangsu Suning, fostul jucator al lui TSKA Moscova, Manchester City si Everton, a semnat un contract pe trei sezoane cu Corinthians. The post Jo s-a intors acasa appeared first on Sportsin.